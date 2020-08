Επίθεση Τούρκων χάκερς στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας

Την ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίες έριξαν Τούρκοι χάκερς το απόγευμα της Παρασκευής (14.08.2020).

Οι χάκερς «έριξαν» τις ιστοσελίδες του υπουργείου «ypakp.gr» και «www.yeka.gr» και όσοι προσπάθησαν να μπουν είδαν μπροστά τους το παρακάτω μήνυμα.

« Every Attack You Make to Oruη Reis Will Have an Answer on the Internet», που σημαίνει πως «για κάθε επίθεση που κάνετε στο Oruc Reis, θα έχετε και μια απάντηση στο Ίντερνετ».

Την επίθεση υπογράφουν οι «Turkish Defacer RootAyyildiz».