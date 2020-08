H «Μαρκέλλα» από το «Μαρία η άσχημη» ποζάρει γυμνή και δηλώνει: Είμαι ένα κωλόπαιδο

Τολμηρή και σέξι όσο ποτέ, στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram η ηθοποιός που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το σίριαλ «Μαρία η άσχημη».

Ο λόγος για την Φιλίτσα Καλογεράκου, η οποία ερμήνευε το ρόλο της Μαρκέλλας. Η όμορφη ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο στην οποία ποζάρει γυννή και topless με πλάτη στον φωτογραφικό φακό.

«”Είμαι ένα κωλόπαιδο, δύσκολος άνθρωπος και ακόμα πιο δύσκολος συνεργάτης”. Αυτά είναι κάποια λόγια που κυκλοφορούν για μένα στη δουλειά μου. Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι κάθε άνθρωπος πασχίζει και ιδρώνει για μια τέτοια φήμη. Έτσι πάσχισα και ίδρωσα και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να βγει αυτή η φήμη αλλά και όσους βοηθάνε ακόμα και σήμερα! Thanks guys, thanks and love you too», λέει στο κείμενο που συνοδεύει τη φωτογραφία.