Θεματικό εργαστήρι για την ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR- BALKANET” που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-B) BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 και έχει ως στόχο: την ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, διοργανώνει την Τρίτη 7 Ιουλίου, 11:30 ώρα θεματικό εργαστήριο στο Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας.

Το θέμα του εργαστηρίου, έχει τίτλο: «H ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δυνατότητες και Προοπτικές».

Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρος Βασιλόπουλος, η Γεωπόνος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καλλιόπη Αγγελή, ο Σύμβουλος Αγροτικής Πολιτικής της Πανελλήνιας Ένωσης νέων Αγροτών Σωτήρης Κουτσομήτρος και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΤΑΜ Α.Ε. Νίκος Δρακωνάκης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.