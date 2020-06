Ανοίγει και πάλι η ιστορική αίθουσα Studio new star art cinema & προβάλλει αφιέρωμα στον Τσαρλς Λότον

Ο ιστορικός κινηματογράφος τέχνης Studio new star art cinema, στην οδό Σταυροπούλου 33, στην Αθήνα επανέρχεται σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2020 μετά από 109 ημέρες καραντίνας. Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου για την επανεκκίνηση, το Studio εξασφάλισε ένα ημερήσιο αφιέρωμα στον κορυφαίο Άγγλο ηθοποιό Τσαρλς Λότον (1899-1962).

Τιμώντας την επέτειο της γέννησης του (1/7/1899), θα προβληθούν 3 σημαντικές ταινίες του.

Εισιτήριο: 7 ευρώ.

Θα προβληθούν οι ταινίες "Η Ταβέρνα της Τζαμάικα» του Άλφρεντ Χίτσκοκ στις 18.30, το «Καπετάν Κιντ» του Rowland V Lee στις 20.45 και «Η Ιδιωτική Ζωή του Χένρυ VIII - Ερρίκος Η'» σε σκηνοθεσία του Alexander Korda, παραγωγής του 1933, ρόλος που του χάρισε και το Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου (προβολή στις 22.00).

Ο Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Τσαρλς Λότον γεννήθηκε στο Σκάρμπορο του Γιόρκσαϊρ στην Αγγλία, το 1899. Οι γονείς του Ρόμπερτ Λότον κι Ελίζαμπεθ Κόνλον ήταν ξενοδόχοι. Η μητέρα του είχε ιρλανδική καταγωγή και ήταν καθολική κι έστειλε τον Λότον στο Κολέγιο Στόνιχερστ, ένα από τα γνωστότερα Ιησουιτικά σχολεία της Αγγλίας.

Ο Λότον πολέμησε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κι όταν επέστρεψε στην Αγγλία άρχισε να δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση συμμετέχοντας παράλληλα σε ερασιτεχνικούς θιάσους του Σκάρμπορο. Το 1925 η οικογένειά του του επέτρεψε να σπουδάσει υποκριτική στην Βασιλική Ακαδημία των Δραματικών Τεχνών κι ο ηθοποιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή το 1926 στην κωμωδία The Government Inspector. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν όμορφος, ώστε να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους ρομαντικών ηρώων, κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό με το ταλέντο του ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα κλασικά θεατρικά έργα του Αντόν Τσέχοφ Ο Βυσσινόκηπος και Οι Τρεις Αδελφές.

Το 1931 ξεκίνησε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Payment Deferred κι επέστρεψε στο Λονδίνο για να αναλάβει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα του Σαίξπηρ στο Old Vic. Την περίοδο 1933 - 1934 έλαβε την εύνοια του κοινού για τις ερμηνείες του σε θεατρικά όπως Μάκβεθ, Με το Ίδιο Μέτρο και Η Τρικυμία. Εμφανίστηκε επίσης στη θεατρική παράσταση του Όσκαρ Ουάιλντ στο Η Σημασία να Είσαι Σοβαρός και το 1936 ταξίδεψε μέχρι τη Γαλλία όπου εμφανίστηκε στο ρόλο του Σγκαναρέλ στο έργο του Μολιέρου Γιατρός με το Στανιό.

Ήταν ο πρώτος Άγγλος ηθοποιός που εμφανίστηκε στο θέατρο Comedie-Francaise για να ερμηνεύσει ρόλο στα αγγλικά κι ο μοναδικός που έλαβε διθυράμβους. Το 1945 επέστρεψε στην Αμερική όπου ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση του Μπέρτολτ Μπρεχτ Η Ζωή του Γαλιλαίου.

Παράλληλα με τη θεατρική του πορεία ο Λότον έκανε και κινηματογραφικές εμφανίσεις ξεκινώντας με την εμφάνισή του σε τρεις βωβές αγγλικές κωμωδίες, στις οποίες πρωταγωνιστούσε η σύζυγός του Έλσα Λάντσεστερ. Την επόμενη χρονιά έκανε σύντομο πέρασμα στη βωβή ταινία «Πικαντίλι – Piccadilly», το 1929 ενώ την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε στο φαντασμαγορικό Comets όπου τραγούδησε με τη σύζυγό του το τραγούδι The Ballad of Frankie and Johnnie.

Το 1932 εμφανίστηκε σε 6 αμερικανικές ταινίες κι όταν επέστρεψε στην Αγγλία γύρισε την ταινία «Ερρίκος Η' - The Private Life of Henry VIII» για την οποία και όπως προείπαμε, κέρδισε Όσκαρ Ανδρικής Ερμηνείας.

Μετά το Όσκαρ Ανδρικής Ερμηνείας, ο Λότον άρχισε να εμφανίζεται συχνότερα στον κινηματογράφο παρά στο θέατρο και επέστρεψε στο Χόλιγουντ όπου γύρισε την ταινία White Woman, πλάι στην Κάρολ Λόμπαρντ. Κατόπιν υποδύθηκε τον τυραννικό πατέρα της Νόρμα Σίρερ (από την οποία ήταν μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερος) στην ταινία «Μις Μπάρετ» ενώ το 1935 υποδύθηκε τον επιθεωρητή Ιαβέρη σε μια από τις εκτελέσεις του μυθιστορήματος «Οι Άθλιοι» του Βίκτωρος Ουγκώ και τον σκληρόκαρδο Κάπτεν Μπλάι, σε έναν από τους διασημότερους κινηματογραφικούς του ρόλους στην ταινία Ανταρσία του Μπάουντυ». Η ταινία του χάρισε τη 2η υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, το οποίο έχασε από τον Βίκτορ ΜακΛάγκλεν. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εμφάνισή του στην κωμωδία του 1935 Ruggles of Red Gap.

Το 1936 επέστρεψε στην Αγγλία, όπου ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Αλεξάντερ Κόρντα «Η Ζωή του Ρέμπραντ». Το 1938 ο Λότον και ο Γερμανός παραγωγός ταινιών Έριχ Πόμερ ίδρυσαν την εταιρία παραγωγής Mayflower Pictures στην Αγγλία, η οποία ανέλαβε την παραγωγή τριών ταινιών με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Οι ταινίες ήταν οι: Vessel of Wrath, 1938 βασισμένο σε μυθιστόρημα του Σόμερσετ Μομ, St. Martin’s Lane με τη Βίβιαν Λι και τον Ρεξ Χάρισον και Η Ταβέρνα της Τζαμάικα σε σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Οι ταινίες δεν ήταν όλες επιτυχημένες και η εταιρία σώθηκε από τη χρεωκοπία όταν η εταιρία R.K.O. πρότεινε στον Τσαρλς Λότον το ρόλο του Κουασιμόδου στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Βίκτωρος Ουγκώ «Η Παναγία των Παρισίων», με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Η Ταβέρνα της Τζαμάικα, Μορίν Ο’Χάρα στο ρόλο της Εσμεράλδας. Ο Λότον κι ο Πόμερ είχαν σχεδιάσει τη δημιουργία κι άλλων ταινιών, αλλά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της εταιρίας.

Η επιτυχία του ηθοποιού στην ταινία Ερρίκος Η’ το 1933 καθιέρωσε τον Λότον ως έναν από τους καταλληλότερους ηθοποιούς για την απεικόνιση ιστορικών χαρακτήρων (Νέρωνας, Ερρίκος Η’, Κύριος Μπάρετ, Ιαβέρης, Κάπταιν Μπλάι, Ρέμπραντ και Κουασιμόδος). Δεχόταν συχνά ρόλους διεφθαρμένων και αλαζονικών ανδρών. Ξέφυγε από την τυποποίησή του σε ρόλους του είδους, όταν το 1940 ανέλαβε το ρόλο ενός Ιταλού οινοπαραγωγού στην Καλιφόρνια στην ταινία «Ο Γολγοθάς μιας Αγάπης» ενώ το 1942 υποδύθηκε τον πατέρα ενός ναυτικού στην ταινία «Ταϊτή» και έναν ναύαρχο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην ταινία «Έτοιμοι Προς Δράση».

Στη βιογραφία του Λότον που κυκλοφόρησε το 1987 από τον Σάιμον Κάλλου, ο συγγραφέας παραθέτει μερικές σύγχρονες κριτικές πάνω στη δουλειά του Λότον εκείνης της περιόδου. Στην κριτική του πάνω στο «Πριν Σβήσει το Παρελθόν», ο Τζέιμς Άγκεϊτ γράφει: Δεν υπήρχε κανείς στην RKO να πει στον Τσαρλς Λότον πότε οι ερμηνείες του ήταν κακές;. Ο Μπόσλεϊ Κράουδερ των New York Times είχε γράψει στη στήλη του όταν κυκλοφόρησε η ταινία ότι η ερμηνεία του Λότον ήταν εκπληκτική. Το 1943 ο Λότον ερμήνευσε το ρόλο ενός δειλού διευθυντή σχολείο στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς, Γαλλία, στην ταινία του Ζαν Ρενουάρ «Το Ξύπνημα του Σκλάβου -This Land is Mine». Ο ηθοποιός μάλιστα συμμετείχε ενεργά στην ταινία δίνοντας ιδέες στον Ρενουάρ την περίοδο που έγραφε το σενάριο.

Τέλος ερμήνευσε & το ρόλο του Σερ Σάιμον Ντε Κάντερβιλ στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Όσκαρ Γουάιλντ «Το Φάντασμα του Κάντερβιλ» σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν.

Έλαβε επίσης το ρόλο του Ηρώδη Αντύπα στην ταινία «Ο χορός της Σαλώμης» όπου εμφανίστηκε πλάι στη Ρίτα Χέιγουορθ. Το 1954 τον σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Λιν στην ταινία «Η Εκλογή του Χόμπσον» και το 1957 έλαβε ακόμη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ «Μάρτυς Κατηγορίας». Έπειτα εμφανίστηκε πλάι στον Λόρενς Ολίβιε και τον Κερκ Ντάγκλας στην επική παραγωγή του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Σπάρτακος» το 1960 ενώ η τελευταία του ταινία ήταν η «Θύελλα στην Ουάσινγκτον» όπου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο να πεθάνει από μετάσταση που είχε κάνει ο καρκίνος του νεφρού.

Το 1955, ο Λότον σκηνοθέτησε την ταινία "Η Νύχτα του Κυνηγού" με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, τη Σέλλεϊ Γουίντερς και τη Λίλιαν Γκις. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε εμπορική επιτυχία, η ταινία έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μια από τις καλύτερες της δεκαετίας του ’50. Η αρχική αποτυχία της ταινίας ανάγκασε τον ηθοποιό να μην επιχειρήσει ξανά να σκηνοθετήσει ταινία.