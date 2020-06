Ο Ράιαν Γκόσλινγκ εντάσσεται στο «σύμπαν των τεράτων» της Universal

Σύμφωνα με το Variety, ο γοητευτικός Καναδός ηθοποιός Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ταινία με τίτλο «Wolfman», στην οποία και θα υποδυθεί έναν λυκάνθρωπο. Το σενάριο υπογράφει το συγγραφικό δίδυμο του «Orange is the New Black», Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo.

Η ταινία έρχεται μετά την επιτυχία του «The Invisible Man» με την Ελίζαμπεθ Μος, και έχει ως στόχο το στούντιο της Universal να επαναφέρει τα «τέρατά της» στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η δημοσίευση του trade-press σημειώνει ότι η νέα έκδοση του Wolfman θα εξελίσσεται στο σήμερα και θα ακολουθήσει τα βήματα του θρίλερ «Nightcrawler» του 2014, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Τζέικ Τζίλενχαλ.

Ο χαρακτήρας του «Wolfman» πρωτοεμφανίστηκε από την Universal το 1935 στην ταινία «Werewolf in London». Η τελευταία ταινία με τον λυκάνθρωπο της Universal έγινε το 2010 με την ταινία «The Wolfman» και είχε για πρωταγωνιστή τον Μπενίσιο ντελ Τόρο - Benicio del Toro.

Ο κατάλογος των «τεράτων» της Universal περιλαμβάνει επίσης τον Δράκουλα, τη Μούμια, τον Φρανκενστάιν και πολλά άλλα.

Ο 39χρονος γόης Ράιαν Γκόσλινγκ πρωτοξεχώρισε το 2004 μέσα από το αισθηματικό φιλμ «Το Ημερολόγιο», πρόπερσι τον είδαμε στο «First Man» του Ντάμιεν Σαζέλ και λίγο πιο πριν στο Οσκαρικό «La La land» επίσης του Σαζέλ.

Με πληροφορίες και από το ΑΠΕ