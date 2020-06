Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πάτρα από τη Λουξ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Στις 18 και 19 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα οι δυο τελευταίες, εθελοντικές αιμοδοσίες του προγράμματος της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ειδικότερα, η Πάτρα αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του προγράμματος αιμοδοσιών που υλοποιείται σε συνεργασία της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με στόχο να συγκεντρωθούν σημαντικές ποσότητες αίματος που θα προσφερθούν σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη δωρεά αίματος, ως παροχή βοήθειας άνευ ανταλλάγματος.

Η Λουξ και o Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσκαλούν τους δημότες της Πάτρας να δώσουν το «παρών» στο διήμερο της εθελοντικής αιμοδοσίας στις 18 και 19 Ιουνίου στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρωτοβουλία αυτή διεξάγεται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς το προηγούμενο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εθελοντικές αιμοδοσίες στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα, στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στο Δήμο Περιστερίου Αττικής.

Μάθετε περισσότερα στο www.redcross.gr.

*Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, που τη φετινή χρονιά συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με διακρίσεις σε αξιόλογες διοργανώσεις, όπως στα Corporate Superbrand Greece, European Business Awards, Diamonds of the Greek Economy, Healthy Diet Awards κλπ., έχει καταξιωθεί στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘nlight και λουξ plus ‘nlight tea, που λάνσαρε η εταιρεία, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.