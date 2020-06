"Έφυγε" ο Πατρινός Άρχοντας Παναγιώτης Καραβίτης

Πέθανε σήμερα 16 Ιουνίου ο Πατρινός Παναγιώτης Καραβίτης (Dr. Peter Karavites), Επίτιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Bridgewater State College της Βοστώνης (ΗΠΑ) και οφφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο αείμνηστος Παναγιώτης Καραβίτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Μέλος πολύτεκνης και ψαλτικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν ο αείμνηστος Θεμιστοκλής Καραβίτης, επί πολλές δεκαετίες αριστερός ψάλτης στον Ι. Ναό Παντανάσσης Πατρών.

Ο Π. Καραβίτης έφυγε το 1953 για την Αμερική, όπου σπούδασε και στη συνέχεια σταδιοδρόμησε ως πανεπιστημιακός δάσκαλος σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. διδάσκοντας αρχαία και ελληνορωμαϊκή ιστορία. Παράλληλα έψαλε σε πολλούς ναούς της εκεί Ομογένειας και προσέφερε από διάφορες θέσεις. Διετέλεσε και μέλος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού των Η.Π.Α.

Ο Παναγιώτης Καραβίτης τιμήθηκε με το οφφίκιο του Άρχοντος Νοταρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στις 15 Φεβρουαρίου 2000 και ανήκε στο Τάγμα των Αρχόντων του Αποστόλου Ανδρέου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στην περίπτωση του αείμνηστου Π. Καραβίτη είναι ότι ήταν αυτήκοος του μεγάλου εκείνου πρωτοψάλτου στην Παντάνασσα των Πατρών Νικολάου Μαυροπούλου, του εκ Κωνσταντινουπόλεως. Και θυμόταν πολλές "θέσεις" του Μαυρόπουλου τις οποίες και απέδιδε μοναδικά. Θέσεις και μουσικές φράσεις που του είχαν εντυπωθεί και παρά την εγκατάστασή του στην Αμερική, δεν τις ξέχασε ποτέ.

Στο επιστημονικό του έργο, περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία:

- Capitulations and Greek interstate relations: The reflection of humanistic ideals in political events (Hypomnemata) (Englisch) Taschenbuch – 1. Januar 1982

- Promise-Giving and Treaty-Making Homer and the Near East (1991)

- Evil, Freedom, and the Road to Perfection in Clement of Alexandria (Vigiliae Christianae , Suppl. 43) (Vigiliae Christianae, Supplements) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 1. Januar 1999

Ένα από τα τελευταία σημαντικά πονήματά του ήταν το Homer and the Bronze Age: The Reflection of Humanistic Ideals in Diplomatic Practices (Gorgias Press, 2008 - 242 σελίδες).

