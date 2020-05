Joaquin Phoenix: «Baby boom» για τον «Joker»! Θα γίνει πατέρας

Ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια είναι ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara. Σε λίγους μήνες θα ολοκληρωθεί η ευτυχία τους αφού θα έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Και μπορεί να κρατούν όπως πάντα χαμηλούς τόνους, όμως η 35χρονη ηθοποιός διανύει ήδη τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας οι δυο τους απομονώθηκαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες ενώ στις τελευταίες της εμφανίσεις η μέλλουσα μαμά επέλεξε, σύμφωνα με το Page Six, αρκετά φαρδιά ρούχα για να καλύψει την εγκυμοσύνη της.

Η γνωρίμία

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2012 όταν και συνεργάστηκαν στην ταινία Her. Σε συνέντευξή του ο Phoenix είχε εκμυστηρευτεί ότι εκείνη την περίοδο πίστευε ότι η Mara τον αντιπαθεί. Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν απλά πολύ ντροπαλή. “Είναι η μοναδική γυναίκα που έψαξα ποτέ στο ίντερνετ” είχε πει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο Vanity Fair. “Ήμασταν απλά φίλοι, ηλεκτρονικοί φίλοι. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δεν έχω ψάξει ποτέ μια γυναικά online.”

Συνεργάστηκαν ξανά το 2016 στην ταινία Mary Magdalene όπου είχαν και οι δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και η σχέση τους. Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση την έκαναν τον Μάιο του 2017 στο φεστιβάλ των Καννών όπου ο Phoenix βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία You Were Never Really There. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ο ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The New York Times Style Magazine ότι πλέον ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, στο Βeverly Hills.