Έλλη Κοκκίνου: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της! Η σχέση του με την Πάτρα

View this post on Instagram

Σου εύχομαι η ζωή που θα χαράξεις να είναι αυτή που ονειρεύεσαι και θέλει η καρδιά σου Χρόνια σου πολλά αγόρι μου Σε λατρεύω #happy12 #birthdayboy #happymom #Elli