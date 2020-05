Χριστίνα Παππά: Απαράδεκτη η συμπεριφορά της Σπυροπούλου

Τι είπε η ηθοποιός για την αποχώρηση της από το Just the 2of Us

Η Χριστίνα Παππά, που την περασμένη εβδομάδα αποχώρησε από το Just the 2of Us, μίλησε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Έλα Χαμογέλα» στο Open. Η Χριστίνα Παππά μίλησε τόσο στην επίμαχη δήλωση περί «αφέλειας» που είχε κάνει για την Κωνστανίνα Σπυροπούλου αλλά και στον λόγο που χάλασε η μεταξύ τους φιλία. Μιλώντας στη Μαίρη Αργυριάδου διευκρίνισε πως δεν το είπε για κακό ενώ τόνισε πως η συμπεριφορά της Κωνσταντίνας προς εκείνη ήταν απαράδεκτη. «Δεν το είπα με κακό τρόπο αυτό για την Κωνσταντίνα. Το να είσαι αφελής ίσα ίσα βγάζει μια παιδικότητα. Είναι στον κόσμο της. Έχει έναν δικό της κόσμο. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ήμασταν φίλες. Για μένα είχε μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Δεν είναι στα καλά να είμαστε μαζί και στα κακά να είμαστε χώρια. Για μένα οι φίλοι είναι και στα καλά και στα κακά. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη, στεναχωριέμαι, τώρα ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Εγώ για τους φίλους μου είμαι πάντα εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Παππά.