Καρέ καρέ η κλοπή πίνακα του Βαν Γκογκ από μουσείο που ήταν κλειστό για τον κορωνοϊό!

Βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ από το μουσείο Singer Laren της Ολλανδίας τον περασμένο Μάρτιο έρχεται στο φως δημοσιότητας.

Η κλοπή είχε σημειωθεί ενώ το μουσείο του Άμστερνταμ είχε βάλει προσωρινό λουκέτο λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί στη χώρα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για τον πίνακα «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884) was taken in the early hours of Monday», μεγάλης τόσο χρηματικής, όσο και πολιτιστικής αξίας.