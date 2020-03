Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα νυχτερινά μαγαζιά λόγω κορωνοϊού

View this post on Instagram

Αγαπητοί φίλοι...⁠ Σας ανακοινώνουμε την προσωρινή διακοπή⁠ των παραστάσεων μας στο YTON the music show, ⁠ σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS - CoV-2 και την ασθένεια (COVID-19) που προκαλείται.⁠ ⁠ Η απόφαση αυτή βρίσκει σύμφωνους τους εργαζόμενους και την επιχείρηση, με το αίσθημα της ομαδικής και ατομικής ευθύνης, καθώς και την σοβαρότητα που πρέπει να επιδείξει ο καθένας από εμάς, όπως τόνισαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. ⁠ ⁠ Οι ακυρώσεις όλων των κρατήσεων γίνονται προσωπικά σε όλους και αφορούν το διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων τουλάχιστον. Πιστεύουμε ακράδαντα στην δύναμη ψυχής και υπομονής και θετικής σκέψης ώστε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους νέες καταστάσεις. ⁠ ⁠ Ευχαριστούμε για την κατανόηση και αναμένουμε την ανανέωση του ραντεβού μας το συντομότερο!