Όλη η Πάτρα χόρεψε σ΄ένα καρναβαλικό Σαββατόβραδο! Έρχεται συνέχεια- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και οι παρελάσεις να ματαιώθηκαν λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα όμως ην Πάτρα ζει το Καρναβάλι όπως και με όποιον τρόπο μπορεί! Το Σάββατο οι δρόμοι ήταν γεμάτοι καρναβαλιστές που φορούσαν τις στολές και με κέφι πλημμύρισαν την πόλη!

Το βράδυ στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου αλλά και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης επικράτησε το αδιαχώρητο από κόσμο που διασκέδαζε.

Συνάντηση για αναμνηστική φωτογραφία των Καρναβαλιστών στην πλατεία Γεωργίου και παρέλαση με αφετηρία την Ομόνοια!

Κάλεσμα για αναμνηστική φωτογράφιση μπροστά από το δημοτικό θέατρο Απόλλων στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, φορώντας τις στολές που είχαν ετοιμάσει για το φετινό καρναβάλι, απευθύνουν γνωστοί καρναβαλιστές στα μέλη των πληρωμάτων.

Το ραντεβού δίνεται για σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου όπως λένε να τραβήξουν αναμνηστικη φωτογραφία για το μη γενόμενο καρναβάλι του 2020.

Βέβαια για τις 2 έχει προγραμματιστεί παρέλαση με αφετηρία την Ομόνοια.

Το μήνυμα που δέχθηκαν οι Καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα είναι το εξής:

AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!