Έρχεται τον Μάρτιο στις Ελληνικές αίθουσες η κωμική περιπέτεια "Ο Κατάσκοπός μου"

Ο 51χρονος ηθοποιός και επαγγελματίας παλαιστής Ντέιβ Μπαουτίστα που τον έχουμε δει στα φιλμ «Guardians of the Galaxy – Φύλακες του Γαλαξία» και στους «Εκδικητές - Avengers: Infinity War» το 2018 και «Avengers: Endgame» πέρυσι, παραδίδει μαθήματα κατασκοπείας στη νέα κωμωδία δράσης σε σκηνοθεσία του 57χρονου Πίτερ Σίγκαλ «Ο Κατάσκοπός μου - My Spy» που κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαρτίου 2020 στις Αμερικάνικες αίθουσες ενώ μέσα στο Μάρτιο θα έρθει για προβολή και στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή από την ODEON.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Ο μετρ της κωμωδίας Πίτερ Σίγκαλ (''Get Smart'', ''Ασκήσεις Ηρεμίας'') ενώνει τον σκληροτράχηλο Ντέιβ Μπαουτίστα (''Φύλακες του Γαλαξία'') και τον απολαυστικό κωμικό Κεν Τζέονγκ (''The Hangover'') σε μια αναπάντεχη κωμωδία δράσης. Η ταινία «Ο Κατάσκοπός μου» είναι η ιστορία ενός σκληρού πράκτορα της CIA που βρίσκεται ξαφνικά στο έλεος ενός 9χρονου κοριτσιού, όταν η νέα του αποστολή είναι η επίβλεψη και προστασία της οικογένειά της. Ο Peter Segal έχει σκηνοθετήσει και τα φιλμ «The Nutty Professor II: The Klumps» (2000), «50 First Dates» το 2004, κ.α.

Εκτός του Dave Bautista που είναι και παραγωγός, παίζουν και η Kristen Schaal που την είχαμε δει το 2015 πλάι στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νικ Νόλτε στο «Ταξίδι στην Αλαμπάμα», και οι Parisa Fitz-Henley και Chloe Coleman.

Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ