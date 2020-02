Ημερίδες για το πρόγραμμα Εrasmus+ καθώς και Ημερίδα του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα διοργανωθούν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οι παρακάτω ενημερωτικές ημερίδες:

-11/2/2020 και ώρα 11.00-15.00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και

-12/2/2020 και ώρα 11.00-15.00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο πρ. Τμ. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Κουκούλι, πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.upatras.gr/el/node/9028

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα»

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Αποτίμηση των έργων του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 – Βασική Έρευνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στις 11 το πρωί, στο μικρό αμφιθέατρο (Ι4) του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Στην συγκεκριμένη ημερίδα οι Ε.Υ. των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013 - Βασική Έρευνα" πρόκειται να παρουσιάσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων τους.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

Έναρξη Ημερίδας

10:50 -11:00 Προσέλευση

11:00 – 11:15 Καθηγητής κ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Επιτροπής «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Χαιρετισμός

Παρουσιάσεις Έργων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

11:15 – 11:25 κ. Καραγιάννης Ιωάννης , Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Τίτλος Έργου: «Τα στρατηγικά παίγνια ως υπολογιστικές μηχανές: Σχεδιαστικές αρχές αλγορίθμων για μη συνεργατικά περιβάλλοντα»

11:25 – 11:35 κ. Κατσαούνης Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Τίτλος Έργου: «Παρασκευή και μελέτη ανοδικών ηλεκτροδίων για κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών με τροφοδοσία αλκοόλης»

11:35 – 11:45 κ. Λιάπη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη Προσαρμοστικής (adaptable) Tensegrity Χωροκατασκευής: Γεωμετρική επίλυση τυπολογίας διπλής καμπυλότητας, παραμετροποίηση (παραμετρική περιγραφή) και ψηφιακή απεικόνιση»

11:45 – 11:55 κ. Νικολακόπουλος Παντελής, Αν.Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τίτλος Έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΙΚΡΟΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΒΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

12:00 – 12:10 κ. Μανουηλίδου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας

Τίτλος Έργου: «Lexical and Morphological Knowledge in Greek-speaking individuals with Primary Progressive Aphasia»

12:10 - 12:20 κ. Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

Τίτλος Έργου: «ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΠΡΟΚΛΟ (412-4850)»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12:25 – 12:35 κ. Τσώλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιoλογίας

Τίτλος Έργου: «Linked Data for Cultural Heritage – Linking Raw Cultural Heritage Data and an Innovative Environment for usable Linking and Discovery of Cultural Information»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

12:35-12:50 Coffee Break

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

12:50 - 13:00 κ. Καπώνης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Τίτλος Έργου: « Ανίχνευση παθογενετικών μηχανισμών που οδηγούν στην πρώιμη ωοθυλακική ωρίμανση. Υπάρχει κοινό γενετικό υπόβαθρο στην πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια και στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών»

13:00 - 13:10 κ. Κούτρας Άγγελος Αν.Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Τίτλος Έργου: «Διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων μαστού στις διαδικασίες της διήθησης και μετάστασης και συσχέτισή τους με την ανταπόκριση σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες»

13:10 – 13:20 κ. Νικηφορίδης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού συνδυάζοντας τις τεχνικές Διπλής Ενέργειας ακτίνων-Χ και Ψηφιακής Τομοσύνθεσης»

13:20 - 13:30 κ. Σύγγελος Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Τίτλος Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ. Project title: STUDY OF THE HDL METABOLIC PATHWAY IN THE PATHOGENESIS OF OSTEOPOROSIS IN MICE»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

13:40 - 13:50 κ. Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Τίτλος Έργου: «Μελέτη μετρικών Einstein και της ροής Ricci σε ομογενείς χώρους»

13:50 - 14:00 κ. Ηλιόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Τίτλος Έργου: «Παλαιοντολογική μελέτη της μακροπανίδας, μικροπανίδας και χλωρίδας ιζημάτων του Κατώτερου Πλειστοκαίνου από τις περιοχές Ορτός Μαγούλας και Χάραδρος Κάτω Συχαινών Αχαϊας».

14:00 - 14:10 κ. Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη αλκαλικών πολυμερικών ηλεκτρολυτών που φέρουν ομάδες φωσφονίου»

14:10 - 14:20 κ. Ξυπολιάς Παρασκευάς Αν.Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Τίτλος Έργου: «Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη του νοτίου Αιγαίου»

14:20 – 14:30 κ. Ρασσιάς Γεράσιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Τίτλος Έργου: «Development of copper catalysts for aliphatic C-H bond oxidation and their use in new synthetic methodologies»

14:30 - 14:40 κ. Φακής Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Τίτλος Έργου: «Η υπερταχέα φασματοσκοπία ως εργαλείο για την καταγραφή του ρυθμού μεταφοράς φορτίων σε νανοκρυσταλλικά και οργανικά φωτοβολταϊκά κελιά»

14:40 - 14:50 κ. Ψυχαλίνος Κων/νος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Τίτλος Έργου: «Υλοποίηση μοντέλων βιολογικών ιστών με χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δεκαδικής τάξης»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ελαφρύ Γεύμα

Λήξη Ημερίδας.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ».

*Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής (1873-1950) ήταν ο Έλληνας μαθηματικός που βοήθησε τον Αϊνστάιν.