Η φωτογραφία του Μπράντη με Τσεκλένη και Κοκοσαλάκη που συγκίνησε το διαδίκτυο

Αντίο Κε. Τσεκλένη... Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων που σας γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί σας. Ένας άνθρωπος πολυτάλαντος με βαθειά γνώση γύρω από την μόδα σε κάθε επίπεδο. Γενναιόδωρος και ανοιχτόμυαλος πέρα από κάθε σύνορο. Τον πίνακα που μου χαρίσατε θα τον προσέχω και κάθε φορά που θα τον κοιτάζω θα μου θυμίζει εσάς ως Άνθρωπο και την δημιουργική σας δύναμη. #tseklenis #sophiakokosalaki #angelosbratis