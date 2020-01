Χολιγουντιανή διεθνή διανομή για την ταινία «Φrankestein» του Κώστα Ζάπα

Η Αμερικανική εταιρία House of Film αγόρασε τα δικαιώματα και ανέλαβε την παγκόσμια διανομή της ταινίας «Φrankenstein» του Κώστα Ζάπα, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση.

Με έδρα το Λος Άντζελες και αντιπροσωπείες σε Λονδίνο, Ρώμη, Μπουένος Αϊρες και Νέα Υόρκη, η House of Film διαχειρίζεται πάνω από εκατό τίτλους ταινιών, δέκα εκ των οποίων ήταν υποψήφιες για Όσκαρ ενώ πολλές έχουν συμμετάσχει και βραβευτεί στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ.

Ιδρύθηκε και διευθύνεται από την Ava B, η οποία υπήρξε αντιπρόεδρος πωλήσεων της LongTale LLC, διευθύντρια αγορών της Cinequest Distributions με έδρα την Silicon Valley, διευθύντρια μάρκετινγκ του VIASAT 3 και σύμβουλος του RTL.

Η AvaB δήλωσε για την ταινία ΦRANKENSTEIN τα εξής: "Είναι το καλύτερο θρίλερ που έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα του και τον υπνωτικό τρόπο που μας βάζει στο παζλ της ιστορίας με την ιδιαίτερη οπτική ομορφιά του. Η ταινία του Costas Zapas “Frankenstein” είναι ένα αριστούργημα - is a masterpiece, reminiscent of the stunning perfection of the grand masters of cinema".

Αντιπρόεδρος και διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας House of Film είναι ο Steven DeMille, που στο παρελθόν ως αντιπρόεδρος της First Look Media συγχώνευσε την Capital Entertainment και την Ventura Distribution δημιουργώντας διεθνείς επιτυχίες όπως το "American Idol", "Baywatch" κ.α, ενώ από το 2007 υπήρξε αντιπρόεδρος της Image Entertainment και υπεύθυνος για διεθνείς επιτυχίες όπως "The Way Back" (Collin Farell, Ed Harris), The Resident (Hillary Swank), "Management" (Jennifer Aniston), και το κλασικό αριστούργημα του Sidney Lumet "Before The Devil Knows You’re Dead".

Ανάμεσα στις ταινίες της House of Film ξεχωρίζουν οι ταινίες "All You Ever Wish For" του βραβευμένου με Όσκαρ για τον "Rain Man" Barry Morrow και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Darren Criss για το "The Assassination of Gianni Versace" and "Glee", το υποψήφιο για Όσκαρ "Little Gandhi", το υποψήφιο για Όσκαρ "Gold of Kalandar", το υποψήφιο για Όσκαρ "Forgotten by God", το υποψήφιο για Όσκαρ "Halima's Path", το "Botero", το "Behind the White Glasses, Lina Vertmuller" & πολλά άλλα.

*Να θυμίσουμε πως το σενάριο του φιλμ του Κώστα Ζάπα που χαρακτηρίζεται ως ένα γοτθικό παραμύθι, μεταφέρει την ιστορία του Φρανκενστάιν στη σύγχρονη εποχή, χωρίς να χάνεται η ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλλεϋ.

Τους ρόλους της νεαρής δημοσιογράφου και του Βίκτορα Φρανκενστάιν ερμηνεύουν η ηθοποιός και χορεύτρια κλασικού μπαλέτου Έλλη Τσιτσιπά και ο πρωτοεμφανιζόμενος Αντώνης Γκορίτσας.

Στο καστ συμμετέχει και ο γνωστός Ελληνοαυστραλός ηθοποιός Λούις Μάντιλορ. Παίζουν ακόμα η Δήμητρα Χατούπη, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Δανάη Παπουτσή και οι Πατρινοί ηθοποιοί Δημήτρης Γεωργαλάς και Νικολίτσα Ντρίζη.