Εγκαινιάστηκε στην Cube το art project "Man on the Moon" -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Tην περασμένη Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του art project «Man on the Moon» στην Γκαλερί Cube στην οδό Μιαούλη 39, στην Πάτρα.

Η επιμέλεια του art project είναι των Αλέξανδρου Μαγκανιώτη και του Γιάννη Μπόλη και συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Bleeps, Γιώργος Αλεξανδρίδης, Λεωνίδας Βασιλόπουλος, Σπύρος Βερύκιος, Νίκος Γιαβρόπουλος, Αντιγόνη Καββαθά, Ιορδάνης Καλημεράκης, Νίκος Λαγός, Λούλα Λεβέντη, Φάνης Λογοθέτης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ελεάννα Μαρτίνου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Βιβή Παπαδημητρίου, Νίκος Παπαδημητρίου, Αντώνης Παπαδόπουλος, Διονύσης Παππάς, Κωνσταντίνος Πάτσης, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Κώστας Τσώλης, Βούλα Φερεντίνου, Μάριος Φούρναρης.

Η διάρκεια του art project είναι έως και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

Τη βραδιά των εγκαινίων μεταξύ των παριστάμενων ήταν η υπεύθυνη της Cube, Λιάνα Ζωζά, η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Παναγοπούλου, η Έλενα Παππά, ο Διονύσης Παππάς, ο Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, η Τίτα Μπονάτσου, η Αντιγόνη Καββαθά, ο Ιορδάνης Καλημεράκης, η Μάγδα Παναγοπούλου, ο Δημήτρης Λοτσάρης, κ.α.

Το «Man on the Moon» που πραγματοποιήθηκε στην The Project Gallery, το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας παράλληλα και έναν επετειακό χαρακτήρα, μιας και συνέπεσε με τα 50 χρόνια, αφότου ο άνθρωπος πάτησε για πρώτη φορά στο φεγγάρι, φιλοξενείται σε μια καινούρια εκδοχή του στην Cube Gallery στην Πάτρα, επιλέγοντας να συνεχισθεί με αυτό τον τρόπο το ταξίδι στο φεγγάρι.

Ο άνθρωπος στο φεγγάρι, επιχειρεί μέσα από τα έργα των εικαστικών που συμμετέχουν, να επικεντρωθεί και να αναδείξει, μ' έναν πρωτότυπο, ευρηματικό και ευφάνταστο τρόπο τη σχέση του ανθρώπου με το φεγγάρι, το οποίο διεκδίκησε σημαίνουσα θέση στη μυθολογία και τη θρησκεία, τις παραδόσεις και τις δοξασίες, την τέχνη, τη λογοτεχνία και το φαντασιακό όλων των πολιτισμών διαχρονικά: από τα φανταστικά ταξίδια του Λουκιανού, του Ιούλιου Βερν και του Ζωρζ Μελιές έως την οριστική κατάκτησή του το 1969, και από τις παγανιστικές και μαγικές τελετουργίες έως τις, άμεσα συνδεόμενες μ' αυτό, έννοιες της μελαγχολίας και του μυστικισμού, του ρομαντισμού και της ευαισθησίας. Η Σελήνη με τις φάσεις, τις εκλείψεις και τις διαφορετικές όψεις της, βρίσκεται πάντοτε εκεί, φωτεινή υπόμνηση και νοητό σύνορο ενός απροσμέτρητου και αχαρτογράφητου Σύμπαντος, ισχυρό σύμβολο και πηγή έμπνευσης, γοητευτική αντανάκλαση συναισθηματικών και ψυχολογικών καταστάσεων.

Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση δίνουν τη δική τους εκδοχή για το φεγγάρι με ένα πλήθος αναφορών, προσεγγίσεων και απεικονίσεων, συνθέτοντας ένα ενιαίο και αισθητικό εικαστικό περιβάλλον.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 14.00, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00 και την Κυριακή κλειστά.

*Η The Project Gallery είναι ένας πρωτοποριακός χώρος τέχνης που βρίσκεται στο Μοναστηράκι, στην οδό Νορμανού 3, στην Αθήνα. Οργανώνει και φιλοξενεί μεγάλες ομαδικές και θεματικές εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, καθώς και εικαστικές δράσεις.

Στόχος μας είναι η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή του κέντρου της Αθήνας με την παρουσίαση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, ενώ μέσα από διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προβολή και τη διάχυση της ελληνικής τέχνης έξω από τα σύνορα.

Η δημιουργική μας ομάδα συγκεντρώνει και κινητοποιεί νέους αρχιτέκτονες, γραφίστες, επιμελητές και ιστορικούς της τέχνης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, ακολουθώντας μια φιλοσοφία για την σύγχρονη τέχνη, με άξονα και πυρήνα την ανάδειξη πρωτότυπων και ποιοτικών, εναλλακτικών και αισθητικών επιλογών, με σεβασμό προς τους καλλιτέχνες, το κοινό και τον ευρύτερο κόσμο της τέχνης, επιδιώκοντας, ταυτόχρονα, την επικοινωνία και τη δυναμική λειτουργία του καλλιτεχνικού έργου ως τρόπου και στάση ζωής σε μια κρίσιμη εποχή.