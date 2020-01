«Μικρές Κυρίες», Ταραντίνο και άλλες 7 ταινίες της Feelgood διεκδικούν βραβεία Όσκαρ στην 92η απονομή

Στα 92α Όσκαρ οι νοσταλγικές «Μικρές Κυρίες - Little Women» σε σκηνοθεσία της Greta Gerwig κατέκτησαν 6 υποψηφιότητες (Καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου σεναρίου, α’ γυναικείου ρόλου για την Σαόρσι Ρόναν, β’ γυναικείου για την Φλόρενς Πιου, κοστουμιών και μουσικής για τον Αλεξάντρ Ντεσπλά) και στις Ελληνικές αίθουσες αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 σε διανομή της Feelgood. Το φιλμ αφηγείται την γεμάτη αγάπη ιστορία της οικογένειας March και ήδη στα Αμερικάνικα ταμεία σημειώνει μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις 75 εκατ. δολαρίων συν άλλα 33 εκατομμύρια από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο. Με 1 υποψηφιότητα φιγουράρει το «Ένας Υπέροχος Γείτονας - A Beautiful Day in the Neighbourhood» της Marielle Heller με τον Τομ Χανκς που πολιτογραφήθηκε επίσημα πια και ως Έλληνας, ο οποίος είναι υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Β΄Ανδρικού ρόλου. Η ταινία αυτή επίσης της Feelgood, θα κυκλοφορήσει σύντομα στις ελληνικές αίθουσες και αφηγείται το ιστορικό γνωριμίας του δημοσιογράφου Lloyd Vogel με τον θρυλικό παρουσιαστή της παιδικής εκπομπής “Mister Rogers’ Neighborhood”, Fred Rogers. Να σημειωθεί πως ο εξαιρετικά αγαπητός Τομ Χανκς επανήλθε στις υποψηφιότητες των Όσκαρ μετά από αρκετά χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν το 2001 με τον «Ναυαγό» του Ρόμπερτ Ζεμέκις που στην Πάτρα είχαμε δει στο Ιντεάλ.

Συνολικά 9 ταινίες διανομής Feelgood τέθηκαν υποψήφιες για 26 βραβεία Oscar στην 92η απονομή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών που θα λάβει χώρα 9 Φεβρουαρίου 2020.

Με 3 υποψηφιότητες τιμήθηκε το τελευταίο κεφάλαιο του Star Wars saga, «Star Wars: SkyWalker Η Άνοδος - Star Wars: The Rise of Skywalker», σε σκηνοθεσία του J.J. Abrams (καλύτερων ειδικών εφέ, ηχητικών εφέ και μουσικής για τον πολυβραβευμένο και πολύπειρο John Williams που μετράει την 52η υποψηφιότητα του για Όσκαρ). To φιλμ συνεχίζεται ακόμα στους κινηματογράφους.

Aκόμα από τις ταινίες της Feelgood που διεκδικούν Όσκαρ είναι με 10 υποψηφιότητες το «Κάποτε στο…Χόλιγουντ - Once Upon a Time in...Hollywood», η καυστική καταγραφή της, πίσω από τα φώτα, πλευράς του Χόλιγουντ της δεκαετίας του ‘60, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar, Quentin Tarantino (διεκδικεί μεταξύ άλλων τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, α’ ανδρικού – Λεονάρντο Ντι Κάπριο και β’ ανδρικού – Μπραντ Πιτ). Η ταινία κυκλοφόρησε στα τέλη του Αυγούστου στη χώρα μας και ξεπέρασε τα 220.000 εισιτήρια ενώ στις ΗΠΑ οι εισπράξεις ήδη έχουν φτάσει τα 141 εκατ. δολάρια.

Τέλος, 5 ταινίες της Disney, κλείνουν τον κατάλογο των ταινιών σε διανομή της Feelgood, που βρίσκονται στη φετινή λίστα των υποψηφιοτήτων. Το «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ - Frozen II», που ακόμα συνεχίζεται στις αίθουσες (είναι υποψήφιο στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού για το INTO THE UNKNOWN, ωστόσο έκπληξη ήταν η μη υποψηφιότητα στην κατηγορά του καλύτερου ανιμέισον φιλμ), το «Toy Story 4» διεκδικεί 2 Όσκαρ (καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων – ανιμέισον και καλύτερου τραγουδιού για το I CAN’T LET YOU THROW YOURSELF AWAY) ενώ το πολύ προσοδοφόρο τελευταίο κεφάλαιο των Εκδικητών, «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη - Avengers: Endgame» σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσσο, είναι υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερων Ειδικών Εφέ, όπως και ο «Βασιλιάς των Λιονταριών - The Lion King» που είναι υποψήφιος στην ίδια κατηγορία και η «Maleficent: H Δύναμη του σκότους - Maleficent: Mistress of Evil» με μια υποψηφιότητα στην κατηγορία του μακιγιάζ/κομμώσεων.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ