Ποιοί θα προταθούν για Όσκαρ την Δευτέρα - Οι προβλέψεις του έγκυρου Variety

H αγωνία των σινεφίλ είναι μεγάλη ενόψει της ανακοίνωσης την Δευτέρα 13/1/2020 γύρω στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων των 92ων βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας. Πολλά έγκυρα ειδησεογραφικά σάιτ στο εξωτερικό ήδη γράφουν για το ποιοι αναμένεται να χαμογελάσουν πλατιά τη Δευτέρα ακούγοντας το όνομα τους μεταξύ των υποψηφίων για το πλέον πολυθρύλητο βραβείο παγκοσμίως που αφορά στα κινηματογραφικά επιτεύγματα τον «θείο» Oscar.

Διαβάζοντας την σχετική ανάρτηση του έγκυρου variety.com, είδαμε ο Marc Malkin να αναφέρει πως το “The Irishman – Ο Ιρλανδός” παρά την «ατυχία» του στις Χρυσές Σφαίρες, θα λάβει αρκετές υποψηφιότητες όπως και το “Once Upon a Time in Hollywood” του Ταραντίνο που κέρδισε 3 Goledn Globes. Το κοινωνικό φιλμ του Noah Baumbach “Marriage Story” πιθανόν θα πλασαριστεί σε αρκετές κατηγορίες των Oscar ως υποψήφιο ενώ μεταξύ των ταινιών που έχουν πάρει κεφάλι και θα είναι υποψήφιες για το Όσκαρ καλύτερης ταινίες θα είναι σύμφωνα με το Variety και το “1917” του Σαμ Μέντες που μάλιστα απλώνεται σε πολλές αίθουσες των ΗΠΑ αυτό το σαββατοκύριακο και αναμένεται να έρθει 1ο στο box office, καθώς και η έκπληξη από τη Νότιο Κορέα, το “Parasite – Παράσιτα”.

Το "1917" παίζεται και στη χώρα μας, και στην Πάτρα από την Πέμπτη 9/1.

Η Renée Zellweger είναι σίγουρο πως θα διεκδικήσει Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου ως “Judy” όπως και ο συγκινητικός Adam Driver στο “Marriage Story.” Εντελώς σίγουρη θεωρείται και η υποψηφιότητα του Joaquin Phoenix ως «Τζόκερ» ενώ το ερώτημα είναι αν θα τα καταφέρει ο νεαρός Βρετανός Taron Egerton ως Έλτον Τζον στο «Rocketman».

Η σέξι Jennifer Lopez επίσης εκτιμάται πως έχει «κλειδώσει» την 1η της υποψηφιότητα για το “Hustlers” ενώ η Margot Robbie επίσης θα μπει στην 5άδα του β’ ρόλου είτε για το “Bombshell” είτε για το “Once Upon a Time in Hollywood” ή και για τα δύο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις και προγνωστικά του Variety για το ποιοι θα είναι στις λίστες των υποψηφίων και θα χαμογελάσουν πλατιά τη Δευτέρα 13/1 έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία

“1917” (Universal)

“The Irishman” (Netflix)

“Little Women” (Sony)

“Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

“Joker” (“Warner Bros.)

“Marriage Story (Netflix)

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Parasite” (Neon)

*Το παλεύουν τα φιλμ

“The Farewell” (A24)

“Ford v Ferrari” (20th Century Fox)

“The Two Popes” (Netflix)

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Martin Scorsese, “The Irishman”

Taika Waititi, “Jojo Rabbit”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

*Έχει ελπίδες να «σπάσει» την ανδρική 5άδα η Greta Gerwig για το “Little Women – Μικρές Κυρίες”.

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος

Adam Driver, “Marriage Story”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Taron Egerton, “Rocket Man”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Έχουν ελπίδες ακόμα οι:

Robert De Niro, “The Irishman”

Eddie Murphy, “Dolemite Is my Name”

Adam Sandler, “Uncut Gems”

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος

Awkwafina, “The Farewell”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

Έχουν ελπίδες οι

Lupita Nyong’o, “Us”

Cynthia Erivo, “Harriet”

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Το παλεύουν οι

Jamie Foxx, “Just Mercy”

Willem Dafoe, “The Lighthouse”

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Jennifer Lopez, “Hustlers”

Margot Robbie, “Bombshell”

Zhao Shuzhen, “The Farewell”

Έχουν ελπίδες οι:

Annette Bening, “The Report”

Nicole Kidman, “Bombshell”

Margot Robbie, “Once Upon a Time in Hollywood”

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

“1917,” (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

“Booksmart” (Emily Halpern & Sarah Haskins και Susanna Fogel & Katie Silberman)

“Marriage Story” (Noah Baumbach)

“Once Upon a Time in Hollywood” (Quentin Tarantino)

“Parasite” (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Ελπίζουν σε ανατροπή

“Bombshell” (Charles Randolph)

“Farewell” (Lulu Wang)

“Knives Out” (Rian Johnson)

“Rocketman” (Lee Hall)

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

“Jojo Rabbit” (Taika Waititi)

“Joker” (Todd Phillips και Scott Silver)

“Little Women” (Greta Gerwig)

“The Irishman” (Steven Zaillian)

“The Two Popes” (Anthony McCarten)

Έχουν πιθανότητες τα

“A Beautiful Day in the Neighborhood” (Micah Fitzerman-Blue και Noah Harpster)

“Just Mercy” (Destin Daniel Cretton και Andrew Lanham)

Καλύτερο Φιλμ Ανιμέισον

“Abominable”

“Frozen II”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“Missing Link”

“Toy Story 4”.

