Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επιστρέφει!

Η δημιουργική πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας που έγινε θεσμός θα ξεκινήσει και φέτος με επίκεντρο την Καλαμάτα, ενώ μέρος του προγράμματος θα παρουσιαστεί σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου:Πάτρα, Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Δημητσάνα, Γύθειο, Αμαλιάδα και Ξυλόκαστρο. Το Φεστιβάλ θα σηκώσει αυλαία στις 17 Ιανουαρίου, στην Καλαμάτα με ταινία έναρξης το πολυβραβευμένοDolphin Manτου Λευτέρη Χαρίτου.

Για 10 ημέρες, το κοινό θα αγκαλιάσει τον κόσμο γνωρίζοντάς τον μέσα από 96 δημιουργίες από 28 συνολικά χώρες, με 34 πανελλήνιες πρεμιέρες: 49 ξένες και 25 ελληνικές ταινίες και 22 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ. Φέτος θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στοΠεριβάλλον,σε συνεργασία με την οργάνωση Μεσόγειος SOS και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθεί η έκθεση του εξαιρετικού Ρώσου φωτογράφου και σκηνοθέτη VladSokhin, που θα εκθέσει 34 έργα του με θέμα «Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής». Παράλληλα, συνεχίζεται το διαγωνιστικό τμήμα με θέμα την Ισότητα, με κριτική επιτροπή την Βραζιλιάνα σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια IaraLee, τη σκηνοθέτιδα Στέλλα Θεοδωράκη και τον Ολλανδό βραβευμένο σκηνοθέτη RobertRombout.

Πολλές από τις βραβευμένες ταινίες του φετινού προγράμματος θα προβληθούν παρουσία των σκηνοθετών τους, όπως το γερμανικό Starting with Fragments των OmarShalash καιRobertDobe γύρω από τον θάνατο του δημοσιογράφου TamerAlawam στη Συρία, το συγκλονιστικό Zero Impunity για την ατιμωρησία των σεξουαλικών εγκλημάτων εν καιρώ πολέμου των NicolasBlies καιStéphaneHueber-Blies, το ολλανδικό Mrs. Faber των JobTichelmanκαιHjalmarTimIlmer, για τη ζωή ενός παντρεμένου οδηγού φορτηγών που αποφασίζει να ζήσει ως γυναίκα, καθώς και το ισραηλινό Advocateτων RachelLeahJonesκαιPhilippeBellaiche, με θέμα τη μαχητική δικηγόρο LeaTsemel που θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ.

Σκοπός του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου είναι να εισαγάγει το κοινό στην παγκόσμια τρέχουσα παραγωγή ταινιών τεκμηρίωσης, αλλά και να φέρει σε επαφή το νεανικό κοινό με την εμπειρία της δημιουργικής διαδικασίας, καθώς και με τη σχέση της εικόνας με την ποίηση.



Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ ανανεώνει τη συνεργασία του με την ΑνωτάτηΣχολή Καλών Τεχνών, προσκαλώντας μια ομάδα Μεταπτυχιακών φοιτητών να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο παραγωγής έργωνvideoart υπό την καθοδήγηση της IaraLee, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και σεμινάριο μοντάζ από τον DimoPetkov από την Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, μια νέα συνέργεια με τη Σχολή Κινηματογράφουτου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα φέρει και πάλι τον RobertRomboutστην Καλαμάτα, ο οποίος θα καθοδηγήσει μια ομάδα φοιτητών στη δημιουργία ενός σπονδυλωτού έργου. Και οι δύο δημιουργίες θα προβληθούν την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ. Το τμήμα Πολιτιστικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα συμμετέχει ενεργά για δεύτερη χρονιά, με τη συμμετοχή πρωτοετών φοιτητών που ανέλαβαν να κάνουν μία σειρά συνεντεύξεων με τους ξένους σκηνοθέτες, τις οποίες θα παρουσιάσουν στα περιφερειακά ΜΜΕ.



Δράσεις όμως προβλέπονται και για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, μέσω δύο σεμιναρίων: το ένα θα αφορά στη δημιουργία εικόνων και ήχων με εργαλείο ένα κινητό τηλέφωνο, και το δεύτερο στην ενημέρωση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ηλεκτρονικών συσκευών. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν και στις άλλες πόλεις του δικτύου μετά την λήξη του φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ θα προχωρήσει φέτος για πρώτη φορά σε μια σημαντική συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και Λάρισας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για τα 8.000 χρόνια πολιτισμού της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας,Λάρισα η Πελασγίς στο διάβα των Αιώνων της ΚλεώνηςΦλέσσα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας.

Στην Πάτρα το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 24 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της Αγοράς Αργύρη σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πατρέων και σε συνεργασία με τον σύλλογο τέχνης και πολιτισμού «Γυμνός Οφθαλμός» . Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 ζώνες, πρωινή εκπαιδευτική με 16 ντοκιμαντέρ από τις 9π.μ έως 1μ.μ και απευθύνεται στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής και απογευματινή από τις 5μ.μ έως τις 10μ.μ. με 24 ντοκιμαντέρ για το ευρύ κοινό. Στην Πάτρα θα παραβρεθόυν οι σκηνοθέτες της ταινίας Zagros Ariane Lorrain από τον Καναδά & Shahab Mihandoust από το Ιράν για να μιλήσουν με το κοινό επίσης και η Βραζιλιάνα σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια Iara Lee, που θα παρουσίασει την ταινία της Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara / Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα την Πέμτπη στις 19.30μ.μ. Μια μοναδική ευκαιρία για τους σινεφίλ του κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ να βρεθούν κοντά σε μία από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτιδες του είδους.

Όλες οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο.