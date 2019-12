Έλενα Χριστοπούλου: Η αινιγματική απάντηση για το εάν θα είναι στο My style rocks

Η Έλενα Χριστοπούλου σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε αινιγματικά ότι είναι «My style GNTM». Επίσης είπε ότι την Πέμπτη είναι ο τελικός του GNTM και μετά απελευθερώνεται και τότε θα μιλήσει για το αν θα συμμετάσχει στο «My style rocks».

«Είμαι my style GNTM. Την Πέμπτη έχουμε τον τελικό και το στυλ μου ήταν πάντα αυτό, δεν άλλαξε. Ισχύει ότι έχουμε τον τελικό του GNTM την Πέμπτη. Μετά απελευθερώνομαι. Την μέρα μετά τον τελικό του GNTM θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Προς το παρόν ανήκω στο Greece’s Next Top Model. Δεν έχω όρο στο συμβόλαιό μου με το Star να μην κάνω κάτι παρόμοιο σε άλλο κανάλι. Είναι προφανές ότι είμαι ελεύθερη μετά το Greece’s Next Top Model. Θα με ενδιέφερε ό,τι είναι σχετικό με τη μόδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Χριστοπούλου.