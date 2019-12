Σε έκθεση στη Βαρκελώνη το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στην Έκθεση FORM & FORCE International Exhibition of Innovative Structures με καινοτόμο χωρο-κατασκευή (pavilion) με τον τίτλο: Enneper Tensegrity Pavilion, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στο Εκθεσιακό χώρο Crown Plaza - Fira Center, στο κέντρο της Bαρκελώνης (central Montjuïc district).

Η έκθεση FORM & FORCE διοργανώθηκε από τo IASS (International Association for Shell and Spatial Structures) σε συνεργασία με τo Structural Membranes Association, και με αφορμή τον εορτασμό της 60ης επετείου του IASS. Είναι η δεύτερη κατά σειρά διεθνής έκθεση για Innovative Structures, που ακολούθησε την έκθεση FUTURE VISIONS (Muziekgebouw, Amsterdam, 2015), με πολύ μεγάλη διεθνή συμμετοχή.

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε και στις δύο εκθέσεις με προτάσεις καινοτόμων χωρο-κατασκευών που είχαν υποβληθεί από την κα. Αικατερίνη Λιάπη, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και μετά την επιλογή τους, υλοποιήθηκαν από φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος Αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο ερευνητικών εργαστηρίων. Στην έκθεση FUTURE VISIONS (Amsterdam, 2015) το Πανεπιστήμιο Πατριών συμμετείχε με το "Ιnteractive Tensegrity Pavilion", και στην έκθεση FORM & FORCE (Barcelona, 2019) με το "Enneper Tensegrity Pavilion".

Στις δύο αυτές εκθέσεις παρoυσιάστηκαν, μετά από επιλογή, καινοτόμες χωρο-κατασκευές από τα παρακάτω κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα: University of Tokyo, Tsinghua University του Πεκίνου, Singapore University of Technology and Design, MIT, University of Illinois at Urbana-Champaign, Georgia Institute of Technology, RMIT University, Royal Danish Academy of Fine Arts, EPFL- École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Graz University of Technology, Cambridge University, University College London, ETH Zürich, Aalborg University, K U Leuven, Technische Universität München, Universität Kassel, Università di Bologna, Technical University Eindhoven, ETSAB Polytechnic University of Catalonia, καθώς και από σημαντικά διεθνή μελετητικά γραφεία όπως Arup, Schlaich Bergermann Partner, Eckersley O'Callaghan και AAU Anastas.

H επιλογή των χωρο-κατασκευών (pavilions) που παρουσιάστηκαν στην έκθεση FORM & FORCE έγινε από διεθνείς προσωπικότητες στο architectural και structural innovation μεταξύ των οποίων οι Chris J. K. Williams, Marc Burry, και Sigrid Adriaenssens.

Η συμμετοχή στην έκθεση FORM & FORCE βασίστηκε σε ακαδημαϊκή έρευνα της κ. Λιάπη και της ερευνητικής της ομάδας σε χωρο-δομές tensegrity. Η μορφή της κατασκευής, γεωμετρίας enneper, είναι αποτέλεσμα αλγοριθμικού σχεδιασμού και προέκυψε από τη γεωμετρική επίλυση χωρο-δομών tensegrity ελάχιστης επιφάνειας που μελετήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ από τη διδακτορική φοιτήτρια Α. Παπαντωνίου. Η εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας [U.S. Patent No 6,901,714 "Tensegrity Unit, Structure and Method for Construction," K. A. Liapi] επέτρεψε τη συναρμολόγηση της κατασκευής από πτυσσόμενες δoμικές μονάδες, τη μεταφορά της σε συνεπτυγμένη μορφή και την ταχεία ανάπτυξή της. Στην υλοποίηση της χωρο-κατασκευής συμμετείχαν οι παρακάτω φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέλη της ερευνητικής ομάδας Future Structures Studio: Ανδρεάνα Παπαντωνίου και Χρυσόστομος Νούσιας στην επεξεργασία του αλγορίθμου, και οι Μαριαλένα Ζαχαροπούλου, Ορέστης Παυλίδης, Νίκος Κουρής, Παναγιώτης Αλμπάνης, Στέλιος-Ραφαήλ Σακελλαρίου, Μαριαλένα Δημογιάννη, Μαριλένα Πετρογιαννοπούλου, Αναστασία Ιωαννίδη, Στράτος Σακελλαρίου, Κώστας Μιγδάλης, Eύα Βλαχάκη, και Τίμος Χατζόπουλος, στην κατασκευή και συναρμολόγηση της χωρο-κατασκευής στην Πάτρα, και την ανάρτηση της στον εκθεσιακό χώρο Fira Center στη Βαρκελώνη. Η άψογη συνεργασία, o ενθουσιασμός, η αφοσίωση, και η εντατική και κοπιώδης εργασία όλων των μελών της ομάδας είχαν σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση και διεθνή προβολή μιας πρωτοποριακής κατασκευής υψηλής αισθητικής.