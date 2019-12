Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από αύριο στην Πάτρα

Τα δρώμενα στην πλατεία

Οι X-Saltibagos θα έχουν ήδη στήσει - από τις 6.30 το απόγευμα - το δικό τους «γλέντι» συμπαρασύροντας μικρούς και μεγάλους , πραγματοποιώντας ζογκλερικά με τους ξυλοπόδαρους να κινούνται στο…ύψος των περιστάσεων στην πλατεία Γεωργίου.

Αμέσως μετά το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, θα πραγματοποιηθεί ένα μοναδικό εικαστικό δρώμενο, με τη συμμετοχή του κόσμου, όπου με τη χρήση «ψυχρού πάγου» τα σιντριβάνια της πλατείας θα αλλάξουν χρώμα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Mr and Mrs Bubble λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ θα πάρουν τη σκυτάλη καλώντας το κοινό να γίνει «συμπρωταγωνιστής» με τους δύο ήρως και να μοιραστούν τις σαπουνοφουσκο- εφευρέσεις τους και να μπει μέσα σε μία τεραστίων διαστάσεων σαπουνόφουσκα.

Ταυτόχρονα στο πατάρι οι χορωδίες από τις οποίες θα ακουστούν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΗΧΩ

1. Ding dong Merrily On High (Howard Cable)

2. Noel. Noel (Linda Spevacek)

3. Ένα στεφάνι από κάλαντα

- CANTALENA ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

1. Ω! ΕΛΑΤΟ (επεξ. Β. Τενίδης)

2. Κάλαντα Ικαρίας

3. Have yourself a merry little Christmas (Teena Chinn)

- ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1. Κάλαντα Πελοποννήσου

2. Κάλαντα Θεσσαλίας

3. Κάλαντα Κέρκυρας

- VOCAL ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΑΣ

1. Κάλαντα Χριστουγέννων Κρήτης-Μοραΐτικα

2. Κερκυραϊκά κάλαντα Χριστουγέννων

3. Κάλαντα Χριστουγέννων Κυκλάδων

- ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΦΕΥΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

1. Χριστούγεννα (Ηλίας Παπαδόπουλος)

2. Δόξα το όνομά του (Fr. Sumbert)

3. Άγια Νύχτα (Grumber)

Η συνέχεια επί της πλατείας …