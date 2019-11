To Φεστιβάλ του Τορόντο ψήφισε τις 10 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του 2010

Στις 31 Δεκεμβρίου δεν τελειώνει μόνο μία χρονιά, το 2019 αλλά και μία ολόκληρη δεκαετία, αυτή του 2010 και τo περίφημο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο με ιστορία από τα μέσα του ’70, ψήφισε τις 10 καλύτερες ταινίες της συγκεκριμένης δεκαετίας. Οι υπεύθυνοι προγράμματος του Φεστιβάλ του Τορόντο λοιπόν, όπως διαβάσαμε στο flix.gr, επέλεξαν τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας που τελειώνει σε λίγο και στην 1η θέση φιγουράρει η ταινία «Zama» της Λουκρέσια Μαρτέλ (2017), μία καλλιτεχνική επιλογή και μία δημιουργία που στην Πάτρα είχε δείξει ο «Γυμνός Οφθαλμός» του Νίκου Καββαδία πέρυσι στην 2η αίθουσα του Πάνθεον.

Η λίστα που είναι ιδιαίτερα εκλεκτική αλλά και με το βλέμμα στραμμένο σε ταινίες που άξιζαν και αγαπήθηκαν τόσο από τους κριτικούς όσο και από το σινεφίλ κοινό, δεν κρύβει όπως γράφει το flix.gr και τη μεγάλη της αγάπη στον Γάλλο σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ, συμπεριλαμβάνοντας την ταινία του «Goodbye to Language» του 2014, στην 3η θέση και μία ακόμα ταινία του στην 7η.

Από κει και πέρα έχουμε 2ο το «Toni Erdmann» της Μάρεν Αντε (2016) από τη Γερμανία που στην Πάτρα παίχθηκε στο Πάνθεον, 4ο το εξαιρετικό και τιμημένο με Όσκαρ φιλμ «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς (2016) που επίσης είδαμε στο Πάνθεον, και ακολουθούν οι εξής ταινίες:

5. Sieranevada του Κρίστι Πουίου (2016)

6. (ισοψηφία) The Assassin του Χου Χσιάο-χσιέν (2015) και Transit του Κρίστιαν Πέτσολντ (2018)

7. Film Socialisme του Ζαν-Λικ Γκοντάρ (2010)

8. (ισοψηφία) Holy Motors του Λεός Καράξ (2012), φιλμ που είχαμε δει από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, και Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives του Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν (2010)

9. (ισοψηφία) The Master του Πολ Τόμας Άντερσον (2012) με τον Χοακίν Φίνιξ (τον φετινό "Τζόκερ"), Ida του Πάβελ Παβλικόφσκι (2013), Get Out – Τρέξε! του Τζόρνταν Πιλ (2017), Neighboring Sounds του Κλέμπερ Μεντότσα Φίλο (2012), Faces Places των Ανιές Βαρντά και JR (2017) που είχε δείξει ο «Γυμνός Οφθαλμός» του Ν. Καββαδία στο Πάνθεον και Vitalina Varela του Πέδρο Κόστα (2019).

10. (ισοψηφία) The Turin Horse του Μπέλα Ταρ (2011), Burning του Λι Τσανγκ-ντονγκ (2018), The Strange Case of Angelica του Μανοέλ ντε Ολιβέιρα (2010).