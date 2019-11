Πέρασε στα battles του Voice ο Πατρινός Έβαν Γιαννόπουλος - Τον "έκλεψε" ο Μουζουράκης

O Πατρινός ερμηνευτής Έβαν Γιαννόπουλος τα πήγε τελικά καλά στη φάση των Knockouts στο The Voice of Greece, στο επεισόδιο που μεταδόθηκε την Κυριακή 17/11/2019 το βράδυ στο Σκάι. Ερμηνεύοντας το ροκ αποχρώσεων κομμάτι «Muscle Museum» έμεινε αρχικά εκτός από την επόμενη φάση των battles καθώς η κόουτς του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη δεν τον επέλεξε αλλά πάνω που τον αποχαιρετούσαν από το σώου, ο Πάνος Μουζουράκης που του έκανε και λίγο πλάκα, ρωτώντας τον «κανένα ελληνικό τραγούδι λες» με τον Έβαν ν’ απαντά «Παπάζογλου» απογοητεύοντας προς στιγμήν τον Πάνο Μουζουράκη που περίμενε να πει τον ίδιο, έγινε η αναπάντεχη έκπληξη. Ο Πάνος Μουζουράκης κι ενώ ο Έβαν (Ευάγγελος) Γιαννόπουλος αποχωρούσε πάτησε το κουμπί για να κάνει steal – να κλέψει δηλαδή, κι έτσι ο 30άρης Πατρινός καλλιτέχνης συνεχίζει στο The Voice μπαίνοντας πλέον σε άλλη ομάδα, αυτή του πάντα απρόβλεπτου και χιουμορίστα Πάνου Μουζουράκη.

Στο 2o knockout την Κυριακή διαγωνίστηκε και η Παναγιώτα Θεοδωροπούλου από το γειτονικό μας Αγρίνιο μαζί με την Χαρά Σπυροπούλου από την Κοζάνη και την Μελίσα Κυριάκου. Τα κορίτσια ήταν από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, η οποία και προτίμησε να συνεχίσει στα battle η λίγο πιο έμπειρη όπως φάνηκε, μουσικά Μελίσα Κυριάκου. Η 20χρονη Παναγιώτα Θεοδωροπούλου είναι από την περιοχή Γραμματικού Μακρύνειας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και εκτός από το ταλέντο της στο τραγούδι, σπουδάζει εκπαιδευτικός πολιτικός μηχανικός στην ΑΣΠΑΙΤΕ.