Στην Πάτρα με το "Traveller" της Λίνας Νικολακοπούλου ο ταλαντούχος Γιώργος Περρής

Ο ερμηνευτής Γιώργος Περρής με τη μουσική παράσταση Traveller που παρουσίασε στο “Ακροπόλ” της Αθήνας στις 4 και 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 9 το βράδυ στο θέατρο Πάνθεον.

Τη μουσική παράσταση με ολογράμματα να συνοδεύουν επί σκηνής τον τραγουδιστή έχει επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου με την οποία και συνεργάζονται στον επόμενο δίσκο του σε μουσική της Αχαιής στην καταγωγή Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Σε μια βραδιά γεμάτη από μουσική, εικόνες και συναισθήματα, ο Γιώργος Περρής ενθουσίασε τους θεατές στο κατάμεστο Ακροπόλ τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Τη μουσική βραδιά με τίτλο Traveller επιμελήθηκε όπως προείπαμε η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία έδωσε στο Γιώργο Περρή την ευκαιρία να ξεδιπλώσει για άλλη μία φορά το ερμηνευτικό του ταλέντο και να σηκώσει ένα κύμα αγάπης από το κοινό που τον αγκάλιασε ενθουσιασμένο, όπως έγραψε το marieclaire.gr.

Το πρόγραμμα ήταν ένα μουσικό ταξίδι με σταθμούς από την προσωπική του διαδρομή στη δισκογραφία ενώ περιελάμβανε και τραγούδια με ξεχωριστή θέση, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και το παγκόσμιο ρεπερτόριο που το κοινό υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα. Το εντυπωσιακό εικαστικό περιβάλλον που επιμελήθηκαν οι Fly Theatre (Κατερίνα Δαμβόγλου – Robin Beer), ένα βίντεο και πολλά ολογράμματα που αλληλεπιδρούν με τον Γιώργο Περρή επί σκηνής έγιναν ιδανικό σκηνικό για την παράσταση του τραγουδιστή που διακρίνεται για τις γεμάτες τρυφερότητα και ευαισθησία ερμηνείες του. Τον φρέσκο ήχο της παράστασης εξασφάλισαν οι ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, στις οποίες κυριάρχησε το ηλεκτρονικό στοιχείο.

Αφορμή για το Traveller είναι ένα νέο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου που, φυσικά, ακούγεται στην παράσταση και συμπεριλαμβάνεται στον καινούργιο δίσκο που αποτελεί συνεργασία των τριών καλλιτεχνών και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Η μουσική παράσταση Traveller θα ταξιδέψει λοιπόν και στην Πάτρα στο Θέατρο Πάνθεον.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούγονται είναι τα «Ποιος φοβάται την αγάπη», «Ηλιοφάνεια», «Je suis malade» αλλά και «How many does it take», «She walks on» από το καινούργιο αγγλόφωνο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Μάιο διεθνώς.

Traveller. Ταξιδιώτης (ή Ταξιδευτής). Με την πρόθεση και την επιθυμία η παράσταση αυτή να ταξιδέψει και τους θεατές που θα βρεθούν στην αίθουσα του Θεάτρου Πάνθεον.

Video - Κίνηση: Fly Theatre

Παίζουν οι μουσικοί

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: Πλήκτρα - Ενορχηστρώσεις

Δημήτρης Στασινός: Κιθάρες

Γιώργος Μπουλντής: Μπάσο

Κώστας Μυλωνάς: Τύμπανα

Ηχοληψία: Δημήτρης Μπουρμπούλης

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τέλλος

Χειρισμός φώτων: Παναγιώτης Τσεβρένης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Video spot: Νίκος Κουνίτης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλογερόπουλος - Γιώργος Καπλανίδης

Παραγωγή: Pure Art

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Κική Τσαντίρη

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr, τηλεφωνικά: 210723456 σε όλα τα καταστήματα public.

Ταμείο Πάνθεον, τη. 2610 325 778.

Τα εισιτήρια κοστίζουν από 10 έως 20 ευρώ.

Ο Γιώργος Περρής παρουσίασε το «Traveller» και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ) στις 8/11.

Ανάμεσα στο κοινό που χειροκρότησε τη μουσική παράσταση του Γιώργου Περρή στο Ακροπόλ ήσαν οι Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Θέμης Καραμουρατίδης, Μάριος Φραγκούλης και η Νατάσα Μποφίλιου.