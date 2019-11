Ο Ρέντφορντ "ξεσπάθωσε" εναντίον του Τραμπ για το κλίμα

O Robert Redford γνωστός πέρα από το σημαντικό καλλιτεχνικό του έργο, και για τις πολιτικές απόψεις και παρεμβάσεις του, έγραψε πριν λίγες μέρες ένα κείμενο – γνώμη που το είδαμε στην ιστοσελίδα του cnn.com όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μιλά για έναν αγώνα δρόμου που έχει ξεκινήσει προκειμένου να προλάβουμε τη ζημιά που προκαλούν η διακυβέρνηση και οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο με τίτλο «A race against time to undo damage caused by Trump» ο Ρέντφορντ που είναι και trustee του Natural Resources Defense Council για την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέρει πως νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την πρόθεση του να τραβήξει την Αμερική μακριά από την πλέον ουσιώδη προσπάθεια όσον αφορά στο σοβαρό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τη γνωστή πλέον σε όλους Συμφωνία του Παρισιού – Paris Accord.

Ο Ρέντφορντ που ασχολείται ως μάχιμος οικολόγος από τα χρόνια του ’60 κιόλας εμπνέοντας πολλούς άλλους καλλιτέχνες στην πορεία όπως τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αναφέρει στο κείμενο του ότι πρόθεση του Τραμπ είναι να απομονώσει τις ΗΠΑ από την παγκόσμια κοινότητα αγνοώντας την πιο μεγάλη και «επείγουσα» απειλή για τον ανθρώπινο πολιτισμό, των καιρών μας.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ρέντφορντ στο μεστό κείμενο του, "τώρα που ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση έως τις 4/11/2020 για την οριστική αποχώρηση των ΗΠΑ, μία μόλις μέρα αφότου οι συμπολίτες μου Αμερικανοί θα έχουμε αποφασίσει αν θα δώσουμε μία ακόμη 4ετία στον Τραμπ ή θα επιλέξουμε ένα άλλο πρόσωπο για να μας κυβερνήσει, κάτι που θεωρώ πιθανότερο, πρέπει να αντιδράσουμε.

Να αναζητήσουμε ένα νέο Πρόεδρο που θα νοιάζεται για την Αμερική και το μέλλον της, ο οποίος και θα αποφασίσει την άμεση είσοδο εκ νέου των ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού και μετά από διάστημα 30 ημερών την επιστροφή μας ως πλήρες συμμετέχων μέλος. Δεν πρέπει να το ρισκάρουμε ώστε να μην αντιμετωπίσουμε την τρομερή αυτή πραγματικότητα που υπόσχεται ο Τραμπ".

Ο Ρέντφορντ τέλος θυμίζει πως είχε την τιμή να είναι το 2015 τον Δεκέμβριο στο Παρίσι μεταξύ των αντιπροσώπων από 170 χώρες του κόσμου στη Σύνοδο που ως αποτέλεσμα είχε την ψήφιση της συμφωνίας.

Η παρέμβαση αυτή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήρθε ως φυσική συνέπεια, μετά την ανακοίνωση στις 4 Νοεμβρίου 2019, του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο ότι αποχωρούν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πως ενημέρωσαν ήδη γι’ αυτό τα Ηνωμένα Έθνη.

Με την συγκεκριμένη κίνηση ξεκινά η διαδικασία που θα κρατήσει έναν χρόνο για την αποχώρηση από τη Συμφωνία αυτήν, όπως είχε δεσμευτεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το 2017.

Τέλος ο τιμημένος με Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθώς και με τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του και για την καθοριστική συμβολή του στον ανεξάρτητο κινηματογράφο μέσω του Σάντανς, ούτε λίγο ούτε πολύ, στο κείμενο γνώμης του, χαρακτήρισε την απόφαση Τραμπ που σόκαρε εκατομμύρια κόσμο ως μία κοντόφθαλμη και ηλίθια κίνηση.

Τέλος ο αγαπητός ηθοποιός έφερε το παράδειγμα της πολιτείας της Γιούτα όπου κατοικεί μόνιμα. Όπως γράφει, στο Salt Lake City έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ώστε να γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό αν είναι εφικτό και 100% & την όλη πρωτοβουλία ήδη αγκαλιάζουν δήμαρχοι, κυβερνήτες, κ.α. που θέτουν ως προτεραιότητα την μετατροπή σε καθαρή ενέργεια που δεν θα μολύνει την ατμόσφαιρα μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

«Δεν είμαι σίγουρος αν η προσπάθεια θα φέρει αποτελέσματα αλλά το ρολόι χτυπάει πολύ δυνατά και αυτό που ξέρω είναι πως όλοι θα υποφέρουμε αν δεν προσπαθήσουμε», αναφέρει τέλος ο Ρέντφορντ.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

*Η φωτ. είναι από το cnn.com, από εξώφυλλο του Ρέντφορντ στο περιοδικό Esquire τον Μάρτιο του 2013.