Σελίνα Γκόμεζ και Μέγκαν Ραπίνο ενώνουν δυνάμεις με τη Μισέλ Ομπάμα

Σε έναν χρόνο από τώρα θα διεξαχθούν οι γενικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα ξεκίνησε εκστρατεία υπέρ της συμμετοχής στην κρίσιμη ψηφοφορία.

Σε ένα νέο βίντεο της When We All Vote, της εθνικής μη κομματικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2018 για να αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές, η Μισέλ Ομπάμα επιστράτευσε διάσημους φίλους της για να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο σημαντική.

“ Πέρυσι εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι έκαναν τις φωνές τους να ακουστούν για πρώτη φορά" λέει η Μισέλ Ομπάμα στο βίντεο.