Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων Gotham - Φαβορί το "The Farewell"

Οι υποψηφιότητες των 29ων Gotham Awards που θα απονεμηθούν στις 2 Δεκεμβρίου 2019 στη Νέα Υόρκη ανακοινώθηκαν κι έτσι ξεκινά σιγά σιγά η περίοδος των βραβεύσεων από ενώσεις και κριτικούς για να φτάσουμε τον Δεκέμβριο στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών και αρχές Γενάρη σε αυτές των Όσκαρ.

Τα βραβεία Gotham όπως γράφει το flix.gr, είναι το αποτέλεσμα επιλογής επιτροπών που αποτελούνται από κριτικούς κινηματογράφου, δημοσιογράφων, προγραμματιστών φεστιβάλ και άλλων. Και είναι απλά ενδεικτικές για την επίσημη αρχή της Οσκαρικής κούρσας.

Το βραβευμένο με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, «The Farewell» που έχει αποτελέσει και μίνι εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ, η «Ιστορία Γάμου» παραγωγής Netflix με τον Άνταμ Ντράιβερ και την Σκάρλετ Γιόχανσον (στις 28/11 στην Ελλάδα) και το «Uncut Gems» των αδελφών Σάφντι με την Οσκαρική όπως λέγεται, ερμηνεία του Άνταμ Σάντλερ είναι ταινίες που ενδεχομένως δεν θα λείψουν από τα Όσκαρ, αλλά εξαρτάται με πόση φόρα θα πέσουν πάνω στα μεγαθήρια που περιμένουν στη γωνία για να σαρώσουν, όπως σημειώνει το flix.gr.

Aπό τις μικρές εκπλήξεις και το «Επικίνδυνες Κυρίες» με την Τζένιφερ Λόπεζ που είναι στην 5άδα της καλύτερης ταινίας ή το «The Mustang» σε σκηνοθεσία της 36χρονης Γαλλίδας Λορ Ντε Κρεμόν-Τονέρ & παραγωγό τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που διεκδικεί το βραβείο Gotham στην κατηγορία καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

The Farewell

Uncut Gems

Waves

Ιστορία Γάμου

Επικίνδυνες Κυρίες

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

American Factory

Apollo 11

The Edge of Democracy

Midnight Traveler

One Child Nation

Μπίνχαμ Ρέι Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Λορ Ντε Κρεμόν-Τονέρ για το «The Mustang»

Κεντ Τζόουνς για το «Diane»

Τζο Τάλμποτ για το «The Last Black Man in San Francisco»

Ολίβια Γουάιλντ για το «Booksmart» (παίχθηκε και στην Πάτρα)

Φίλιπ Γιούμανς για το «Burning Cane»

Καλύτερο Σενάριο

Λούλου Γουάνγκ για το «The Farewell»

Τάρελ Αλβιν ΜακΚρέινι για το «High Flying Bird

Τζίμι Φολς, Τζο Τάλμποτ και Ρομπ Ρίσερτ για το «The Last Black Man in San Francisco» (επίσης ταινία από το Σάντανς)

Νόα Μπόμπακ για το «Ιστορία Γάμου»

Αρι Αστερ για το «Μεσοκαλόκαιρο»

Καλύτερος Ηθοποιός

Ανταμ Ντράιβερ για το «Ιστορία Γάμου»

Αλντις Χοτζ για το «Clemency»

Ανταμ Σάντλερ για το «Uncut Gems»

Γουίλεμ Νταφόε για το «The Lighthouseζ»

Αντρέ Χόλαντ για το «HIgh Flying Bird»

Καλύτερη Ηθοποιός

Φλόρενς Που για το «Μεσοκαλόκαιρο» (το είδαμε τέλη Αυγούστου & στην Πάτρα)

Οκουαφίνα για το «The Farewell»

Μέρι Κέι Πλέις για το «Diane»

Αλφρε Γούντγαρντ για το «Clemency»

Ελιζαμπεθ Μος για το «Her Smell»

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Τέιλορ Ράσελ για το «Waves»

Τζούλια Φοξ για το Uncut Gems»

Εϊσλινγκ Φραντσιόζι για το «The Nightingale»

Τζόναθαν Μέιτζορς για το «The Last Black Man in San Francisco»

Νόα Τζουπ για το «Honey Boy»

Κρις Γκαλούστ για το «Give Me Liberty»

Πρωτοεμφανιζόμενη μίνι - σειρά

Chernobyl

David Makes Man

My Brilliant Friend

Unbelievable

When They See Us

Πρωτοεμφανιζόμενη σειρά

Pen15

Ramy

Russian Doll

Tuca & Bertie

Undone.