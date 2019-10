Θα παρουσιαστούν στο Αγρίνιο τα νέα παιδικά βιβλία της Ιωάννας Μπαμπέτα

Στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοτρόπιο στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 εκδήλωση παρουσίασης των νέων παιδικών βιβλίων της Ιωάννας Μπαμπέτα που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Πρόκειται για τα βιβλία «Οι Συγγνώμες μίας Μάγισσας» και «Τα Ευχαριστώ ενός Ιππότη» της Ιωάννας Μπαμπέτα, η οποία έχει σπουδάσει Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιo Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, στις 11:30 το πρωί, στον χώρο του βιβλιοπωλείου στην οδό Καζαντζή 25, στο Αγρίνιο.

Η Ερμιόνη θέλει να γίνει μάγισσα. Φοράει μπέρτα και καπέλο, παίρνει και ένα μαγικό ραβδί. Τελικά, η μαγική λέξη είναι απλή και θα τη μάθουμε παρέα.

Ο Αρθούρος είναι ένας γενναίος ιππότης με ξύλινο σπαθί.

Τα άλλα παιδιά δεν το ξέρουν και συχνά τον κοροϊδεύουν.

Στο τέλος, όλοι θέλουν να του μοιάσουν.

Η μουσικός Μαίρη Τσιρώνη θα αφηγηθεί την ιστορία με δραστηριότητες για τη μαμά και το παιδί.

Η Ιωάννα Μπαμπέτα ασχολήθηκε με την επιτόπια έρευνα για τη ζωή των ηλικιωμένων στην ελληνική περιφέρεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο «Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο». Η επαφή της με τους ηλικιωμένους την επηρέασε βαθιά, με αποτέλεσμα σε πολλές από τις παιδικές ιστορίες της να φιλοξενεί και μια γιαγιά ή έναν παππού.

Παρακολούθησε σεμινάρια αφήγησης παραμυθιού, κουκλοθέατρου, μετάφρασης, αλλά και πολλά σεμινάρια συγγραφής παιδικού βιβλίου - μυθιστορήματος από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Έχει γράψει και εκδώσει οκτώ βιβλία για παιδιά και έχει λάβει αρκετές διακρίσεις. Έχει επίσης συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις.

Είναι υπεύθυνη του προγράμματος Φιλαναγνωσίας σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Προτείνει βιβλία, οργανώνει και συντονίζει τις παρουσιάσεις συγγραφέων για το νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του δημοτικού. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο αβίαστα, μέσα από το παιχνίδι και τη συζήτηση.

Διατηρεί τη δική της στήλη «Βιβλία από όλο τον κόσμο», στο ένθετο «Ο Μαγικός Κόσμος του Παιδικού Βιβλίου», της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Η Φωνή της Κω» (www.kosvoice.gr). Στη στήλη αυτή επιλέγει βιβλία μεταφρασμένα που θεωρεί πως θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους. Κάθε μήνα, επίσης, παρουσιάζει δύο παιδικά βιβλία στην εφημερίδα Ελληνική Γνώμη (www.greekgnomi.com), που κυκλοφορεί στον Καναδά για τους Έλληνες της διασποράς.

Είναι Πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος του ελληνικού τμήματος της IBBY (International Boardon Books for Young People) και της SCBWI (Society of Children’s Book Writers and Illustrators).