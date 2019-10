Αρχές Φεβρουαρίου στις αίθουσες τα "Αρπακτικά πτηνά και η Φαντασμαγορική χειραφέτηση της Χάρλει Κουίν"

Μαζί με την έξοδο της στις ΗΠΑ θα δούμε στις 6 Φεβρουαρίου 2020 στις Ελληνικές αίθουσες, σε διανομή της Tanweer, την ταινία “Αρπακτικά πτηνά και η Φαντασμαγορική χειραφέτηση της Χάρλει Κουίν - Birds Of Prey And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn” σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιάν και σενάριο Κριστίνα Χόντσον.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Μάργκοτ Ρόμπι που είναι και εκ των παραγωγών στο ρόλο της Harley Quinn από το «Suicide Squad» της DC Comics. Ακόμα παίζουν οι Μάρι Ελίζαμπεθ Ουίνσταντ, Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ, Ρόζι Περέζ, Κρις Μεσίνα, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Έλα Τζέι Μπάσκο.

Η 29χρονη Μάργκοτ Ρόμπι (“Εγώ, η Τόνια”, «Κάποτε στο…Χόλιγουντ») επιστρέφει ως Χάρλεϊ Κουίν, δίπλα στην Μάρι Ελίζαμπεθ Ουίνσταντ (“10 Cloverfield Lane”, “Fargo”), που υποδύεται την Huntress.

Στην ταινία που είναι η 8η ταινία της Dc Comics (του διευρυμένου σύμπαντος της DC) παίζουν επίσης οι Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ (HBO “True Blood”) που υποδύεται την Black Canary, Ρόζι Περέζ (“Άτρωτος”, “ Κάτι πιο ποπ 2”), ως Renee Montoya, Κρις Μεσίνα (“Επιχείρηση: Argo”, “Αιχμηρά Αντικείμενα”), που παίζει τον Victor Zsasz και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (“Δόκτωρ Ύπνος”, “Trainspotting”), που υποδύεται τον Roman Sionis. Η πρωτοεμφανιζόμενη Έλα Τζέι Μπάσκο πρωταγωνιστεί επίσης ως Cassandra “Cass”.

Το σενάριο είναι της Κριστίνα Χόντσον (“Bumblebee”) και βασίζεται σε χαρακτήρες της DC. Την παραγωγή έχει η Μάργκοτ Ρόμπι μαζί με τους Μπράιαν Ανκελες και Σου Κρολ.

Διευθυντές παραγωγής είναι οι Γουόλτερ Χαμάντ, Γκάλεν Βάισμαν, Τζέοφ Τζονς, Ντέιβιντ Άγε και Χανς Ρίτερ. Η Cathy Yan έχει γράψει και σκηνοθετήσει το «Dead Pigs» που ήταν και το ντεμπούτο της σε φιλμ μεγάλου μήκους, το οποίο και γυρίστηκε στην Σανγκάη.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από τις κάμερες συμπεριλαμβάνει το διευθυντή φωτογραφίας Μάθιου Λιμπατίκ (“Ένα Αστέρι Γεννιέται”, “Venom”), το σκηνογράφο Κ. Κ. Μπάρετ (“Her”), τον μοντέρ Τζέι Κάσιντι (“Οδηγός διαπλοκής”, “ Οδηγός Αισιοδοξίας ”), τον μοντέρ Έβαν Σιφ (“John Wick 2 & 3”) και τη σχεδιάστρια κοστουμιών Έριν Μπέναχ (“Ένα Αστέρι Γεννιέται ”).

Η μουσική είναι του Ντάνιελ Πέμπερτον (“Spider-Man: Μέσα στο αραχνο-σύμπαν”).

Την ταινία «Birds Of Prey And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn» αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ