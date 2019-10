Ο Μπράιαν Άνταμς στις 18 Νοεμβρίου 2019 στο κλειστό του ΟΑΚΑ live

H είδηση ότι ο Καναδός κιθαρίστας και τραγουδιστής της ροκ Μπράιαν Ανταμς θα έρθει για μία συναυλία στην Αθήνα είχε γνωστοποιηθεί καιρό τώρα και έχει «ξεσηκώσει» τους Έλληνες φαν του. Ο 59χρονος καλλιτέχνης από το Οντάριο του Καναδά με μεγάλες επιτυχίες όπως «Run to you», «I do it for you» που είχε ακουστεί στην ταινία «Ο Ρομπέν των δασών» με τον Κέβιν Κόστνερ το 1991, «Heaven», κ.α., πρόσθεσε ακόμα έναν προορισμό στην παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Shine a light World Tour» και αυτός είναι η Αθήνα, την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ.

Μετά την κυκλοφορία του 14ου άλμπουμ του, τον Μάρτιο του 2019, με τίτλο «Shine a light», ο διάσημος και γοητευτικός μουσικός και ερμηνευτής ξεκίνησε μια σειρά συναυλιών του «Shine a light World Tour» σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο και ανάμεσα στους σταθμούς του συμπεριέλαβε και την Αθήνα όπου και αναμένεται να μαγέψει το Αθηναϊκό κοινό με την μοναδική του φωνή και ερμηνεία.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης που έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο «I finally found someone» από την ταινία «Ο Καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα» του 1997, με κοντά 40 χρόνια καλλιτεχνική πορεία έγινε γνωστός με τις διαχρονικές επιτυχίες του Straight from the heart, Everything I do, Summer of 69, All for Love, κ.α. Πέραν της αδιαμφισβήτητης καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο σπουδαίος δημιουργός έχει ασχοληθεί εκτενώς και με κοινωνικά θέματα όπως η διαμαρτυρία του ενάντια στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το προσφυγικό, την φροντίδα σεισμοπαθών κ.α. Επίσης ως φωτογράφος έχει παρουσιάσει έργα του σε περιοδικά μόδας, σε βιβλία και σε εκθέσεις.

Λίγους λοιπόν μήνες μετά την κυκλοφορία του 14ου άλμπουμ του «Shine a light», έρχεται στην Αθήνα για να ξεσηκώσει με την χαρακτηριστική, «βραχνή» φωνή του και την ενέργεια του.

Διοργανώτρια εταιρεία είναι η Art Bg Ελλάδος και η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει από τον Αύγουστο και συνεχίζεται, στο Viva.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 11876 και στα φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων στο Viva.

Έναρξη του live: 20.30.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Vip Ζώνη: 150€

Αρένα όρθιοι 59€

Α Ζώνη: 69€

Β Ζώνη: 59€

Γ Ζώνη: 49€

Δ Ζώνη: 39€

Early bird: Τα πρώτα 1000 εισιτήρια -5€.

Στη συναυλία του Μπράιαν Άνταμς αναμένεται να πάνε και Πατρινοί μουσικόφιλοι.