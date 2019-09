Η θεατρική παράσταση «Hubu Re» με Ιταλούς & Έλληνες ηθοποιούς με αναπηρία, το Σάββατο στην Αμαλιάδα

Η διασυνοριακή παράσταση «Hubu Re» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, στις 8.30 το βράδυ, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion / Διασχίζοντας το Κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη».

Μια ομάδα νέων Ιταλών και Ελλήνων ηθοποιών, με αναπηρία ή χωρίς, συμμετέχουν σε ένα έργο που γράφτηκε από ένα αγόρι, τον Jarry στην ηλικία των 16 ετών. Ένα είδος τραγικής και παροδικής εποχής, όπου η τυραννία και η τυφλή κατάκτηση της εξουσίας συμβαδίζουν με τον ηρωισμό εκείνων, που ξεπερνώντας τα προσωπικά τους όρια, θυσιάζονται για να διατηρήσουν την ελευθερία.

Το θεατρικό έργο «Hubu Re» (Ο Βασιλιάς Hubu), είναι το αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού θεατρικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Λέτσε της Ιταλίας, από τον εταίρο του έργου, την εταιρία «Factory Association - Trans Adriatic Company», απευθυνόμενη σε ομάδες νέων με αναπηρίες ή χωρίς, που κατοικούν στην Περιφέρεια της Απουλίας της Ιταλίας και στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Η παράσταση στρέφεται γύρω από το αριστούργημα «Ubu Re» του Alfred Jarry, το οποίο μετονομάζεται σε «Hubu Re» για να δώσει πρόσθετη αξία στην έννοια της αναπηρίας (που ορίζεται στην κοινή φαντασία με το γράμμα Η).

Μετά το τέλος της παράστασης θα προβληθεί το μαθητικό βίντεο με το οποίο διακρίθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον Διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας 2019, με τίτλο «Why Europe is You» και θα ακολουθήσει η τελετή βράβευσης των συμμετεχόντων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με ηλεκτρονική προεγγραφή : https://forms.gle/Yr44DJpjgiVDsnhr6

Το έργο «CROSS THE GAP»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο CROSS THE GAP του διακρατικού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (Integrated Environmental Management) και συγκεκριμένα στον ειδικό στόχο 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος (Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%). Στο έργο συμμετέχει, χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένος εταίρος, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Επίσης, στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν ο Δήμος Μπιτόντο της Ιταλίας, ως Επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Λέτσε, εταίρος από την Ιταλία, ο δήμος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, και η εταιρία Factory Association - Trans Adriatic Company».

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων μοντέλων παρέμβασης για τη διατήρηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, συνδυάζοντας τη φυσική προσβασιμότητα και την ευρύτερη υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Από τη μία, το έργο θέλει να εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους, μέσω συγκεκριμένων έργων υποδομής, με στόχο την εξάλειψη κάθε φραγμού στην ελεύθερη κυκλοφορία των επισκεπτών. Από την άλλη, το πρόγραμμα θα ευνοήσει την ενεργό κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, διευκολύνοντας την υπέρβαση των ψυχικών φραγμών που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή αυτών των ατόμων στην πολιτιστική ζωή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.