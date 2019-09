Επιστημονικό συμπόσιο στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο: «3rd Symposium: Chemistry at the Interface of Biology and Medicine» θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το χρονικό διάστημα από τις 23 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019. Το συμπόσιο αποσκοπεί να φέρει σε επαφή επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους (Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Ιατρική), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της Οργανικής Χημείας, Φαρμακευτικής Χημείας, Δομικής Μελέτης Βιομακρομορίων, Φαρμακολογίας κλπ. και σε ερευνητικά θέματα ευρύτερου βιοϊατρικού ενδιαφέροντος. Στο συμπόσιο θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, προσκεκλημένοι ομιλητές από το εξωτερικό, προερχόμενοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και τη βιομηχανία.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GPP4Growth

Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις», την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth), στο οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/), ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κύριος στόχος του έργου, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, είναι η βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι, η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, στις περιφέρειες των εταίρων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Βράβευση του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή με το Χορηγικό Πρόγραμμα του Διαγωνισμού «DKMS GLOBAL COLLABORATION GRANT»

Το Χάρισε Ζωή -ΚΕΔΜΟΠ, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Global Collaboration Grant που προκηρύχθηκε από το Γερμανικό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών «DKMS» (Deutsche Knochen Mark Spenderdatei), βραβεύθηκε με μονοετές χορηγικό πρόγραμμα.

Το Global Collaboration Grant χρηματοδοτείται και χορηγείται από το DKMS, αποσκοπώντας στη βελτίωση του παρεχόμενου έργου των Κέντρων Δοτών ανά τον κόσμο και στην προώθηση του διεθνούς αγώνα ενάντια στη λευχαιμία και τα αιματολογικά νοσήματα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ασθενείς που αναζητούν έναν συμβατό δότη.

Στο πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος το Χάρισε Ζωή – ΚΕΔΜΟΠ θα αναπτύξει δράσεις συνεργασίας με το διεθνώς καταξιωμένο Γερμανικό Κέντρο Δοτών που αφορούν, αφενός, σε θέματα εκπαίδευσης και μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του προσωπικού των δύο Κέντρων, αφετέρου, στην από κοινού υλοποίηση πρότυπων μοντέλων δράσεων και στη διαμόρφωση δημόσιων καναλιών επικοινωνίας στο πλαίσιο της προσέλκυσης, διαχείρισης μητρώου δοτών και τυποποίησης δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.