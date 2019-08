Έτσι κατασκεύασαν τους τεράστιους ναούς οι αρχαίοι Έλληνες- Η λύση του μυστηρίου...

Για λύση του μυστηρίου σχετικά με τον τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν τους ναούς τους, κάνει λόγο επιστημονική έρευνα, καθώς διαπιστώθηκε ο "πρώτος γερανός" που έχει υπάρξει ποτέ παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Annual of the British School at Athens, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν "γερανούς" 150 χρόνια νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε. Μερικοί από τους αρχαιότερους ναούς μας κατασκευάστηκαν με τη χρήση ενός περίπλοκου συστήματος σχοινιών, μοχλών και κορμών, περίπου πριν από 2.700 χρόνια.

Πριν από τους Έλληνες, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν μεγάλες ράμπες για να σηκώσουν τεράστια πέτρινα μπλοκ για την κατασκευή ναών και πυραμίδων. Αυτό άλλαξε με την εφεύρεση του γερανού, ένας τρόπος τόσο αποτελεσματικός, που δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου στο πέρασμα των ετών.

"Η κύρια ανακάλυψη των Ελλήνων στην κατασκευαστική τεχνολογία είναι ο γερανός. Δεν είναι γνωστό ότι οι προηγούμενοι πολιτισμοί τον χρησιμοποιούσαν και παραμένει βασικό μηχάνημα στις κατασκευές χωρίς σημαντικές αλλαγές εδώ και σχεδόν 25 αιώνες" δήλωσε ο αρχαιολόγος Αλεσάντρο Πιερατίνι από το πανεπιστήμιο Notre Dame της Ιντιάνα, στις ΗΠΑ.