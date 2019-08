Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο πήρε τη δική του θέση του στο περίφημο Walk of Fame

O 54χρονος Μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο που το 2018 τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία του «Η Μορφή του Νερού» που προβλήθηκε και στην Πάτρα, είχε στις 6 Αυγούστου 2019 την τιμητική του στο περίφημο «Walk of Fame» της Λεωφόρου του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες καθώς απέκτησε το δικό του χρυσό αστέρι ανάμεσα στα άλλα διάσημα αστέρια.

Ο Ντελ Τόρο είναι μέλος της ταλαντούχας παρέας των Μεξικανών από το Μεξικό που περιλαμβάνει και τους επίσης βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου και Αλφόνσο Κουαρόν.

«Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο είνα ένας από τους πιο δημιουργικούς και ευφάνταστους σκηνοθέτες» είπε στο λόγο της η παραγωγός της τελετής του «Walk of Fame», Άννα Μαρτίνεζ. «Το φανταστικό του κινηματογραφικό σύμπαν έχει σαγηνεύσει και μαγεύει το παγκόσμιο κοινό...».

Ο Ντελ Τόρο όπως αναφέρει το flix.gr, συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2001 με το «The Devil's Backbone», απογείωσε τη φήμη του με τον «Λαβύρινθο του Πάνα» το 2006 και έμεινε πιστός σ' ένα αλληγορικό σινεμά του φανταστικού, με ξεκάθαρη την ευαίσθητη υπογραφή και τη μαγική αισθητική του, που ανάγκασε την Ακαδημία των Όσκαρ να υποκλιθεί: το φιλμ του «The Shape of Water - Η Μορφή του Νερού» ξεχώρισε στα Όσκαρ του 2018.

Στην τελετή δεν προλόγισαν τον Ντελ Τόρο αυτοί που ίσως θα περίμενε κανείς παρόλο που το Μεξικό έδωσε το παρών: ο Ντελ Τόρο αποδέχθηκε το χρυσό του αστέρι κρατώντας την μεξικανική σημαία - μία πολύ συμβολική κίνηση στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντελ Τόρο παρουσίασε ο Τζέι Τζέι Εϊμπραμς, o οποίος θα είναι συνεργάτης του στο «Zanbato», την νέα του ταινία για την Paramount (μόλις ολοκληρώσει τον «Πινόκιο» του για το Netflix) και η ποπ ντίβα Λάνα Ντελ Ρέι, η οποία τραγούδησε μία διασκευή του «Season of the Witch» του Donovan για το «Scary Stories to Tell in the Dark».

Στην απονομή του χρυσού αστεριού επίσης παραβρέθηκε και ο Μάικλ Μαν, με τον οποίο ο Ντελ Τόρο συνεργάζεται σ' ένα νέο (και χωρίς ακόμα τίτλο) ντοκιμαντέρ.

«Όταν δώσαμε τα χέρια για να συνεργαστούμε ήξερα ένα πράγμα» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Τζέι Τζέι Εϊμπραμς. «Έπρεπε να φέρω στο τραπέζι τον καλύτερο εαυτό μου και να δουλέψω πιο σκληρά από ποτέ. Γιατί είχα να κάνω με τον πιο ευφυή σκηνοθέτη...».

Η ποπ ντίβα Λάνα Ντελ Ρέι πρόσθεσε τα εξής: «Σε μία σύγχρονη κουλτούρα ομοιογένειας, εκείνος είναι ο ασυμβίβαστος εαυτός του. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα στο πλευρό του...».

Το χρυσό αστέρι του Ντελ Τόρο είναι το Νο 2.669 που έχει απονεμηθεί.

Οι φωτ. είναι από το flix.gr