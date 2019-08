Γέννησε η Ιωάννα Παππά! Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο!

View this post on Instagram

Μια πολύ όμορφη μέρα στο μαιευτήριο Ρέα! Ευχαριστώ πολύ όλους, γιατρούς και νοσοκόμους και φυσικά τον γιατρό μου Περικλή Παπαχριστόδουλο!!!! #special day #unforgetable #baby #newborn #2019 #august #happy