Ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας το φιλμ "Τα Παράπονα σας στον Έφορο"

Σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ, ξεκίνησε να προβάλλεται από την Πέμπτη 1/8/2019 η Γαλλική κωμωδία με τίτλο «Τα Παράπονα σας στον Έφορο - Jusqu'ici tout va bien/New Biz in the Hood», διάρκειας 94 λεπτών με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή Γάλλο ηθοποιό Ζιλ Λελούς που τον είδαμε πριν λίγο καιρό και στα «Μικρά Αθώα Ψέματα 2».

Σκηνοθεσία: Mohamed Hamidi (One Man and His Cow, Homeland).

Εκτός του Gilles Lellouche (C'est la vie!, The Connection) παίζουν και οι Malik Bentalha (Taxi 5, Le Doudou, One Man and his Cow, Homeland, Good Guys Go to Heaven), Sabrina Ouazani (Taxi 5, Of Gods and Men) και Camille Lou (Marry Me, Dude).

Περίληψη:

Ο Φρεντ είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που έχει μπλέξει άσχημα. Μόλις έκλεισε το σπουδαιότερο συμβόλαιο της καριέρας του αλλά οι ελεγκτές της εφορίας απειλούν να του κλείσουν την εταιρία εξαιτίας μίας φορολογικής απάτης…ενώ η λύση του προβλήματος είναι χειρότερη από το ίδιο το πρόβλημα! Ο Φρεντ και οι "trendy” συνεργάτες του, πρέπει να μετακομίσουν την επιχείρηση σε μία οικονομικά υποβαθμισμένη ζώνη έξω από το Παρίσι. Και μόνο η σκέψη να πάνε σε ένα τέτοιο μέρος τους τρομοκρατεί.

Μία κωμωδία επίκαιρη και στην Ελλάδα της παρατεινόμενης κρίσης. Πιθανόν να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες την ταινία και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ