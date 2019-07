Έρχονται 2 φιλμ τρόμου μέσα στον Ιούλιο στην Ελλάδα

Δύο φιλμ τρόμου θα βγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το «Child’s Play» σε σκηνοθεσία Lars Klevberg που έχει ήδη βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες από τις 21 Ιουνίου 2019 και έχει κάνει εισπράξεις ήδη 24 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα σε διανομή της Odeon (αναμένεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019. Η ταινία μας έρχεται από τους παραγωγούς του πολύ επιτυχημένου «It – To Aυτό» (τη συνέχεια του οποίου θα δούμε αρχές Σεπτεμβρίου). Το «Child’s Play» όπως διαβάσαμε, είναι ένα Αμερικάνικο slasher φιλμ που ουσιαστικά είναι remake της ταινίας του 1988 που είχε τον ίδιο τίτλο. Η ταινία του ’88 με τους Catherine Hicks και Chris Sarandon είχε σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Στο «Child’s Play» όπου επίκεντρο είναι μία high-tech κούκλα που αποδεικνύεται φονική & καταστροφική, παίζουν οι Gabriel Bateman, Aubrey Plaza και ο Brian Tyree Henry με τον 67χρονο Mark Hamill, τον Λουκ Σκαιγουόκερ του «Πολέμου των άστρων» να δανείζει την φωνή του στην κούκλα, τον Chucky. Το σενάριο είναι του 42χρονου Seth Grahame-Smith που είναι ο συγγραφέας βιβλίων που έχουν διαγράψει πορεία μπεστ σέλερ στη λίστα των The New York Times όπως «Pride and Prejudice and Zombies» και «Abraham Lincoln, Vampire Hunter» που έχουν και τα 2 μεταφερθεί στον κινηματογράφο.

Ο Seth Grahame-Smith και ο David Katzenberg ήσαν παραγωγοί του «It» όπως και τώρα στο «Child’s Play».

Στο μεταξύ 25/7/2019 θα βγει στην Ελλάδα το φιλμ τρόμου «Polaroid», το τρέιλερ του οποίου ήδη παίζεται στις αίθουσες των Odeon Veso Mare.

Περίληψη

Η μοναχική έφηβη Μπερντ Φίτσερ δεν έχει ιδέα για τα κρυφά μυστικά που τυλίγουν τη vintage Polaroid φωτογραφική μηχανή που βρήκε τυχαία. Σύντομα θα ανακαλύψει ότι όλοι όσοι φωτογραφίζει βρίσκουν τραγικό θάνατο. O εφιάλτης μόλις ξεκίνησε. Από τον παραγωγό των επιτυχημένων σειρών ταινιών τρόμου «Σήμα Κινδύνου» και «Η Κατάρα»

Σκηνοθεσία: Λαρς Κλέβμπεργκ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαντλέν Πετς, Χαβιέρ Μποτέτ, Κέιτι Στίβενς, Κάθριν Πρέσκοτ, Γκρέις Ζαμπρίσκι, Μιτς Πιλέτζ.

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Aναμένεται να δούμε το "Polaroid" και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ