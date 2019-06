Τα ζώδια σήμερα 28 Ιουνίου 2019

ΚΡΙΟΣ

Σημαντικές εμπειρίες θα αποκομίσετε σήμερα σε επαγγελματικό επίπεδο. Δώστε τον καλύτερο σας εαυτό σε μια πιθανή συνέντευξη για δουλειά και η τύχη είναι με το μέρος σας. Θα πρέπει όμως πρώτα να κλείσετε παλιές υποθέσεις πριν ξεκινήσετε κάτι καινούργιο. Εάν είστε καχύποπτοι με κάποιες κινήσεις γύρω σας, φροντίστε να μάθετε τι συμβαίνει με πλάγια μέσα…

ΤΑΥΡΟΣ

Τα οικονομικά σας μπορούν να πάνε καλύτερα, αρκεί να επιμείνετε στην καλή και σφιχτή διαχείριση. Από συναισθηματικής άποψης, σας κεντρίζει το άγνωστο, εάν βρίσκεστε όμως σε σχέση δεν θα πρέπει να προχωρήσετε… Για τους αδέσμευτους όμως υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες για επαφές και γνωριμίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην συναισθηματική τους ζωή.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Κάποια νέα προβλήματα κάνουν την εμφάνιση τους σήμερα, δεν είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικά! Φροντίστε να τα επιλύσετε επί τόπου, γιατί αλλιώς μπορεί να πάρουν διαστάσεις με τον καιρό… Μια βόλτα στην φύση θα σας βοηθούσε να χαλαρώσετε και να πάρετε αποστάσεις από όσα σας απασχολούν. Με καθαρό μυαλό μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα λύσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κυνηγήστε τα όνειρά σας σήμερα! Έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να επιτύχετε τις επιδιώξεις σας. Η ενέργεια σας χτυπάει κόκκινο και η πλανητικές συγκυρίες βρίσκονται στο πλευρό σας. Θα διαπιστώσετε όμως, ότι κάποιο άτομο στον χώρο της δουλειάς ,που δεν το περιμένατε, είναι μνησίκακο απέναντι σας. Ακόμη και να προσπαθήσετε, δεν θα καταλάβετε τον λόγο…

ΛΕΩΝ

Προσπαθείτε να προκαλέσετε και να σοκάρετε τους γύρω σας σήμερα, αλλά αυτό μπορεί να σας στοιχίσει. Κάποιες ιδιορρυθμίες ή μια εριστική διάθεση τους συντρόφου σας μπορεί σήμερα να σας φτάσει στα όρια σας! Πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να προσπαθήσετε να τον καλμάρετε.

Φροντίστε αντ αυτού να αφιερώσετε λίγο χρόνο στα μέλη της οικογένειας σας που σας χρειάζονται…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Καθαρίστε τον χώρο σας κυριολεκτικά, ενεργειακά αλλά και μεταφορικά. Φρεσκάρετε την ενέργεια του σπιτιού σας, διώξτε τις παλιές σχέσεις που έχουν ατονήσει, για να ανοίξετε χώρο για το νέο. Έχετε καλά επίπεδα ενέργειας σήμερα, έχετε όμως και την ροπή προς την τεμπελιά και την απραξία. Εάν θέλετε την επιτυχία, που την θέλετε σίγουρα, θα πρέπει να την κυνηγήσετε με όλες σας τις δυνάμεις.

ΖΥΓΟΣ

Εξαιρετικά τυχερή η σημερινή μέρα που μπορεί ως δια μαγείας να σας απαλλάξει από προβλήματα οικονομικά και σχέσεων. Αδράξτε την ευκαιρία και θα δείτε την σας να αλλάζει δραστικά. Μην αναβάλετε πράγματα για αύριο, όταν μπορείτε κάλλιστα να τα διεκπεραιώσετε σήμερα. Προσοχή όμως στην υγεία σας, μια και χρειάζεστε ξεκούραση…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Κάποια απογοήτευση θα πάρετε σήμερα, μια και τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θα περιμένατε. Μην τα βάζετε κάτω όμως… Αποφύγετε τα κουτσομπολιά, ιδίως στο χώρο δουλειάς, γιατί όσο ακίνδυνα και διασκεδαστικά και αν φαίνονται θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες αμέσως μετά. Αφιερώστε χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι φιλικές σας σχέσεις θα αποτελέσουν εάν χρήσιμο και αναπάντεχο στήριγμα κατά την διάρκεια της μέρας. Θα πρέπει να δείξετε ευελιξία στα προβλήματα που θα προκύψουν για να ελαχιστοποιήσετε τις όποιες αρνητικές συνέπειες. Φανείτε επίσης διαλλακτικοί με τον σύντροφό σας. Η μονοδιάστατη άποψη σας για την σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει επί μακρόν. Ακούστε τι έχει να σας πει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ήσασταν κλεισμένοι για πολύ καιρό στις σκέψεις και στον εαυτό σας και ήρθε ή ώρα να αναλάβετε δράση! Χρειάζεται θάρρος, αποφασιστικότητα αλλά και επίγνωση των ορίων και δυνατοτήτων σας. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα για λογομαχίες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών με τους συναδέλφους ή συνεργάτες, γιατί θα βρεθείτε χαμένοι. Συγκρατήστε τα νεύρα σας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οργανώστε το χάος που σας περιβάλει, τόσο στον προσωπικό σας χώρο, όσο και στον προσωπικό! Μόνο έτσι θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη και να βάλετε τάξη στην ζωή σας. Φανείτε συνεπείς στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Κάποια θέματα στο σπίτι απαιτούν την ενεργή εμπλοκή σας για να βρουν λύση.

ΙΧΘΕΙΣ

Φροντίστε να είστε αντικειμενικοί στη κρίσης σας, γιατί η οπτική που βλέπετε τα πράγματα και που παίρνετε αποφάσεις απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλόγιστες κινήσεις και φροντίστε πριν να ενεργήσετε να είστε σίγουροι ότι έχετε υπολογίσει το ρίσκο που κάθε φορά αναλαμβάνετε.

πηγή: alindakanaki.gr

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

Add to Phrasebook No word lists for Greek -> English... Create a new word list...

Copy

new SAVE CONTINUE view saved words → Don't translate on double-click Don't show floating button Check the localized version of the site No Internet Connection