Επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών ο Μιχαήλ Κωνσταντίνου

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Κωνσταντίνου θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Μιχαήλ Κωνσταντίνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019, και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών). Το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Νικόλαος Μακρής.

Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμωμένου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητή Αθανάσιο Δήμα και η περιένδυσή του από την Πρύτανι.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Καθηγητή Μιχαήλ Κωνσταντίνου με τίτλο: «Application of Seismic Protective Systems and the Significance of Testing, Peer Review and Inspection: A Collection of Examples from the Experience of the Presenter».