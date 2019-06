Πάτρα: Συνεχίζεται η Ευρωπαική Γιορτή της Μουσικής με 8 live έως τη Δευτέρα

Η Ευρωπαική Γιορτή της Μουσικής συνεχίζεται στην Πάτρα απόψε Παρασκευή 21/6/2019 μετά τις 21.30 στο καφέ Το Νέον στην Τριών Ναυάρχων με το μουσικό live της μπάντας Τotti Frotti που την αποτελούν ο Σταύρος Ναθαναήλ, ο Θοδωρής Ταυλάς και ο Μάριος Δημητρόπουλος οι οποίοι ζουν στην Πάτρα και έσμιξαν μαζί καλλιτεχνικά το 2018. Ο αρχικός σκοπός του σχήματος αυτού ήταν να υπηρετεί με αγάπη την ελληνική αλλά και την ξένη μουσική γύρω από διάφορα είδη όπως pop-rock , swing, funk και παραδοσιακά κομμάτια. Το βασικό συναίσθημα που μένει μετά τα live τους όπως έχει πει κόσμος που τους ακούει είναι ‘χαρά σε γλυκό party’ όπου πρώτα απολαμβάνουν οι ίδιοι και ακόμα περισσότερο το κοινό που τους παρακολουθεί .

Απόψε στο πλαίσιο πάντα της Ευρωπαικής γιορτής της Μουσικής θα παίξουν και οι The Granites μετά τις 21.30 στο tag στην Αγ. Ανδρέου 127. Οι Granites, προερχόμενοι από τον Πύργο της Ηλείας, ήρθαν για να φρεσκάρουν το μουσικό τοπίο με νέους/παλιούς ήχους, με εκτελέσεις από την κλασσική Rock δισκογραφία, με τις οποίες όλοι μας έχουμε μεγαλώσει και αγαπήσει. Μέσα από μία τετραετή πορεία και έχοντας καλύψει μεγάλο μέρος του κλασσικού Rock ρεπερτορίου, είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες μιας άλλης, πιο αγνής μουσικά, εποχής προσεγγίζοντας τες με τον σεβασμό τον οποίο απαιτούν βάζοντας όμως και τις δικές τους προσωπικές πινελιές για να τις προσαρμόσουν στον ηχητικό τους χαρακτήρα.

Θα παίξουν οι:

Παντελής Αρβανιτόπουλος (Τύμπανα),

Κων/νος Λεμπέσης (Φωνητικά, Κρουστά),

Διονύσης Γεωργόπουλος (Ηλ. Κιθάρα),

Γιώργος Μαρουφίδης (Ηλ. Μπάσο, Φωνητικά),

Λεωνίδας Μιχαλόπουλος - ηλεκτρική κιθάρα.

Στο β’ μέρος της βραδιάς στο tag, θα παίξουν οι No reception από το Αίγιο, οι οποίοι ξεκίνησαν σαν παρέα που έγινε συγκρότημα πριν από 8 χρόνια. Όπως λένε οι ίδιοι, «περάσαμε από πολλά είδη μουσικής και νοοτροπίες, το 2017 ηχογραφήσαμε τον πρώτο μας δίσκο με τίτλο "What happened here" και ετοιμάζουμε ήδη καινούργια πράγματα.

Συμμετείχαμε σε αρκετές, διαφορετικές ζωντανές εμφανίσεις περιλαμβανομένων του Athens School Festival 2017 και του Athens Classic Marathon το 2018 καθώς και στις τελευταίες μας εμφανίσεις που ήταν στα Σκόπια και στην Ντιζόν της Γαλλίας.

Όσο για το Σάββατο 22/6 στις 21.30 στο καφέ Το νέον θα εμφανιστούν live oι “Banda Morena” που είναι ένα νεοσύστατο μουσικό σχήμα το οποίο σχηματίστηκε με στόχο τη δημιουργία μιας πολυδιάστατης μπάντας, η οποία να κινείται σε ποικίλα μουσικά είδη. Βασική επιδίωξη ήταν το σχήμα να χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα, κέφι, δημιουργική φαντασία στη μουσική προσέγγιση, και γενικά να φέρει κάτι νέο στην τοπική μουσική σκηνή. Η συμπλήρωση του «ρόστερ» της ομάδας έγινε μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ανθρώπων που έχουν θητεύσει σε πολλά μουσικά σχήματα της περιοχής και όχι μόνο.

Ο Νικόχρηστος Λαμπαούνας, έμπειρος στα μουσικά δρώμενα της Ηλείας, αλλά και προερχόμενος από μια πολύ καλή πορεία στο “The Voice of Greece” πλαισιώνεται στα φωνητικά από τον επίσης γνωστό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και κιθαρίστα Γιώργο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Στιγμές».

Την τριάδα των τραγουδιστών συμπληρώνει η λαμπερή Morena Εύη Αναστοπούλου. Στα πλήκτρα ένας μουσικός- πολυεργαλείο, με μεγάλη πορεία στις μεγαλύτερες μπάντες του νομού, ο Φώτης Αθανασόπουλος.

Στα μετόπισθεν, αξιοσημείωτη είναι η χημεία των Νίκου Χαραλαμπάκη στα τύμπανα και Θοδωρή Βένδρα στο μπάσο, αποτέλεσμα της συνεργασίας τους σε διάφορα μουσικά σχήματα. Ο ήχος και οι μελωδίες της μπάντας ταλαντεύονται ανάμεσα στο ροκ, έντεχνο, swing, rock n’ roll, disco, κυρίως της ελληνικής αλλά και της ξένης μουσικής σκηνής με ρετρό αισθητική και ενδιαφέρουσες ενορχηστρώσεις.

Το Σάββατο 22/6 στις 21.00 στο θεατράκι Μαρίνας Πατρών στην Ηρώων Πολυτεχνείου όπως ήδη έχουμε γράψει θα δοθεί η συναυλία «Μελωδίες για Γυναικείες χορωδίες» με τη διοργάνωση του Vocal Φωνητικού συνόλου Πάτρας και τη συμμετοχή 3 ακόμα σχημάτων (το ένα από το Ναύπλιο) ενώ την Κυριακή 23/6 στις 21.30 στο καφέ Το Νέον θα εμφανιστούν οι Μινόρε Παράπονο, ένα σχήμα που παίζει κυρίως παλιά λαϊκά τραγούδια. Ιδρύθηκε το 2015, ξεκινώντας τις ζωντανές εμφανίσεις του στον παλιό Βάκρο στη Σαχτούρη. Έκτοτε έχει παίξει σε πολυάριθμα νυχτερινά κέντρα στην Πάτρα καθώς και σε αρκετές συναυλίες, σε διάφορες εκδηλώσεις, φτάνοντας μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου και έπαιξαν για την ετήσια κοπή πίτας, όπου και τους κάλεσαν. Το φθινόπωρο του 2018, ανέλαβαν την διαχείριση της κοσμικής ταβέρνας «το Χαγιάτι», όπου και έκαναν εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλη τη χρονιά. Το σχήμα αποτελείται από έξι μουσικά μέλη και τον ηχολήπτη τους.

Τα live του προγράμματος του εορτασμού της Ευρωπαικής Γιορτής της Μουσικής στην Πάτρα θα ολοκληρωθούν με μουσικές από την Κωνσταντινούπολη, την Μικρά Ασία, την Θράκη, την Μακεδονία και αλλού στο «Χασομέρι» στο Κάστρο την Κυριακή 23/6 μετά τις 21.30, με το live του 27χρονου Πατρινού μουσικού Leonidas Vassilakopoulos + band την Κυριακή στις 21.30 στο Pedonale Le Patron στην Ρ. Φεραίου έναντι Μajestic Tsitsaras (η μπάντα του αποτελείται από τους Πάνο Γεωργόπουλο – κιθάρα, Νίκο Κουτσονίκο – μπάσο και Νίκο Πιέρρο – cajon) και τέλος με τη συναυλία της Ορχήστρας Αστικής Λαικής μουσικής της Φιλαρμονικής Εταιρείας Ωδείο Πατρών την Δευτέρα 24/6 στις 21.30 στο καφέ Το Νέον στην Τριών Ναυάρχων. Η επιμέλεια – ενορχήστρωση και μουσική διδασκαλία ανήκουν στον μουσικό – εθνομουσικολόγο Σπύρο Δελέγκο.

Εκ των χορηγών επικοινωνίας είναι και το thebest.gr.