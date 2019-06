Το νέο θρίλερ "Annabelle comes Home" από 27 Ιουνίου 2019 στην Ελλάδα

Η 3η ταινία της γνωστής κινηματογραφικής σειράς τρόμου «Annabelle comes Home» με πρωταγωνίστρια τη σατανική κούκλα Annabelle ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες. Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο θρίλερ που είναι και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ταλαντούχου σεναριογράφου των Annabelle, ΙΤ – Το Αυτό, ΙΤ Chapter Two – Κεφάλαιο 2 και The Nun – Η Καλόγρια, που βασίστηκε σε μία ιδέα που είχε με τον ιδιοφυή Τζέιμς Γουάν, το δημιουργικό μυαλό του χρυσοφόρου κινηματογραφικού σύμπαντος «Το Κάλεσμα», θα βγει στη χώρα μας σε διανομή της Tanweer στις 27 Ιουνίου 2019 ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ. Η ταινία υπόσχεται να εξάψει τη φαντασία με μία ευφάνταστη πληθώρα από καταραμένα αντικείμενα.

Σύνοψη

Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την Annabelle από το να προκαλέσει τον όλεθρο, οι δαιμονολόγοι Εντ (Πάτρικ Γουίλσον) και Λορέν Γουόρεν (Βέρα Φαρμίγκα) κλειδώνουν τη δαιμονική κούκλα στο δωμάτιο με τα καταραμένα αντικείμενα, την τοποθετούν "με ασφάλεια" σε μία προθήκη και ζητούν την ευλογία ενός ιερέα.

Όμως, έναν χρόνο αργότερα, μία δαιμονική νύχτα τρόμου παραμονεύει όταν η 10χρονη κόρη τους, Τζούντι, και οι φίλες της επισκέπτονται το δωμάτιο, ξυπνάνε την Annabelle και όλα τα κακά πνεύματα που κατοικούν εκεί.

Σκηνοθεσία: Γκάρι Ντάουμπερμαν

Σενάριο (Βασισμένο σε ιδέα των Ντάουμπερμαν και Τζέιμς Γουάν): Γκάρι Ντάουμπερμαν

Πρωταγωνιστούν οι: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, ΜακΚένα Γκρέις, Μάντισον Άιζμαν, Κέιτι Σαρίφ.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μάικλ Μπέργκες

Σχεδιασμός Παραγωγής: Τζένιφερ Σπενς

Μοντάζ: Κερκ Μόρι

Μουσική: Τζόζεφ Μπισάρα

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Το καινούριο σπίτι της Annabelle

H Annabelle έχει περάσει έναν χρόνο κλειδωμένη στο σπίτι των Γουόρεν, ανάμεσα σε μυριάδες άλλα στοιχειωμένα αντικείμενα, όταν ξεκινά η ιστορία. Παρά τη φαινομενική ησυχία, όλα αυτά τα παράξενα κειμήλια κατέχονται από κακόβουλες δυνάμεις που είναι αδιαμφισβήτητα ενήμερες για την παρουσία της Annabelle ανάμεσα τους.

To σενάριο υπογράφει ο σεναριογράφος της σειράς Γκάρι Ντάουμπερμαν. «Το ένιωσα σαν φυσική συνέχεια και σωστή στιγμή για να κάνω το βήμα» ανέφερε ο πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης. Ο Γκάρι Ντάουμπερμαν έγραψε το σενάριο βασισμένος σε ιδέα που είχε με τον Τζέιμς Γουάν. Το δίδυμο ήξερε ότι ήθελε την ιστορία να διαδραματίζεται στο σπίτι των Γουόρεν τη δεκαετία του 1970. «Βρισκόμαστε στις αρχές του ’70, λίγο μετά τα περιστατικά του The Conjuring. Οι Γουόρεν περιτριγυρίζονται από δημοσιογράφους, γιατί ο κόσμος ανακάλυψε ποια είναι η δουλειά τους, κάτι που, εν αγνοία τους, επιβαρύνει την κόρη τους Τζούντι» εξηγεί ο δημιουργός.

Η ταινία παρακολουθεί αυτόν τον παραφυσικό κόσμο μέσα από τα μάτια της Τζούντι. «Πώς θα ήταν να είσαι η κόρη τους και να τους βλέπεις να γυρίζουν στο σπίτι από τη δουλειά, όπου αντιμετωπίζουν τρομαχτικά και απόκοσμα περιστατικά κάθε μέρα; Η πώς είναι να έχεις αντικείμενα που είναι αναμνηστικά από ένα σωρό τρομαχτικές υποθέσεις να κάθονται στο τέλος του διαδρόμου;» αναρωτιέται ο σκηνοθέτης.

Μπορεί η περιέργεια να παρέσυρε τα περισσότερα παιδιά, αλλά η Τζούντι έχει κρατηθεί μακριά από αυτό το μέρος του σπιτιού, εκτιμώντας δεόντως τις προειδοποιήσεις των γονιών της να μείνει μακριά από την κλειδωμένη πόρτα. Η Annabelle είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στην απόκοσμη συλλογή, αλλά ο χώρος φιλοξενεί εκατοντάδες αντικείμενα, κάθε ένα από τα οποία είναι τόσο επικίνδυνο που χρειάζεται τις ευλογίες ιερέα.

«Η εμμονή μου με τις τρομαχτικές και ανατριχιαστικές κούκλες με οδήγησε στους Γουόρεν και στην αληθινή ιστορία της Annabelle, που ήταν το κεντρικό κομμάτι της συλλογής τους» σχολιάζει ο Τζέιμς Γουάν. «Με ενθουσιάζει το γεγονός ότι ένα άψυχο αντικείμενο, κάτι αθώο και υποτίθεται παιδικό, μπορεί να φιλοξενεί μία δαιμονική οντότητα».

Στη νέα ταινία, η περιβόητη κούκλα έχει πολλούς φίλους και οι δημιουργοί είχαν στη διάθεση τους καταπληκτικούς χαρακτήρες για να εμπνευστούν, λίγοι εκ των οποίων είναι άνθρωποι.

Ο Πάτρικ Γουίλσον επέστρεψε στον ρόλο του Εντ Γουόρεν και μαζί με την συμπρωταγωνίστρια του Βέρα Φαρμίγκα αναφέρουν πως «αγαπάμε αυτούς τους ρόλους γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε δράμα με πολύ τρόμο, πολύ σκοτάδι, αλλά και στιγμές που δείχνουμε την άλλη πλευρά αυτού του ζευγαριού. Ειδικά σε αυτή την ταινία, ο ρόλος μας είναι κυρίως αυτός των τρυφερών γονιών της Τζούντι».

Δίπλα στον Γουίλσον, η Φαρμίγκα που υποδύεται τη Λορέν Γουόρεν για 4η φορά προσθέτει ότι αυτό που της αρέσει σε αυτές τις ιστορίες «είναι η αγνότητα της αγάπης τους και πόσο συνδεδεμένοι είναι , πώς ισορροπούν μεταξύ τους. Αυτό και η ιδέα ότι η πίστη τους τούς δίνει δύναμη, σε αντίθεση με το σκοτάδι που αντιμετωπίζουν».

H ταινία θα παιχθεί και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ