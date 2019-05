Από 6 Ιουνίου στις Ελληνικές αίθουσες το "Ποιος Σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλει;"

To φιλμ «Ποιος Σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλεϊ; - Who Killed Lady Winsley?» σε σκηνοθεσία του 55χρονου Ιρακινού Huner Saleem αναμένεται να βγει στις 6 Ιουνίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από τη Rosebud.21 και την Seven Films και είναι πιθανό να το δούμε και στην Πάτρα.

Ο Χινέρ Σαλίμ επιστρέφει με μια ιστορία γεμάτη εκκεντρικούς χαρακτήρες, άρωμα από Τουρκία και άφθονο μυστήριο γύρω από έναν αναπάντεχο φόνο όπου κανένα μυστικό δεν θα μείνει κρυμμένο!

Η Λαίδη Γουίνσλεϊ, μία Αμερικανίδα συγγραφέας, δολοφονείται σε ένα από τα Πριγκηπόνησα. Ο διάσημος επιθεωρητής Φεργκάν, απόμακρος αλλά και μεθοδικός στην δουλειά του, καταφθάνει από την Κωνσταντινούπολη για να αναλάβει την έρευνα. Γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπος με καλά κρυμμένα μυστικά σε αυτό το πανέμορφο νησί, όπου τα ταμπού αφθονούν, οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν δυνατοί και οι παραδόσεις είναι ισχυρότερες απ’ οτιδήποτε άλλο…

Παίζουν οι: Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Senay Gürler.

Η ταινία προβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γαλλία. Πρόκειται για μία περιπέτεια με κωμικά στοιχεία.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ