14 στους 100 μαθητές φλερτάρουν με γυμνές φωτογραφίες τους ! Συγκλονιστικά στοιχεία σε ημερίδα στην Πάτρα

Αυτά που ακούν οι άνθρωποι του ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου από τα χείλη εκπαιδευτικών, γονέων αλλά ακόμη και νέων παιδιών θυμάτων του διαδικτύου, είναι σοκαριστικά...

Την Τρίτη στην Πάτρα και ειδικότερα στις αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠΑ πραγματοποιήθηκε ειδική ενημερωτική ημερίδα για το έργο «eSafety Label+ Become the next esafety champion». Στόχος η ανταλλαγή γνώσης και η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων και των μαθητών για το διαδίκτυο, τους κινδύνους του και τα εργαλεία προφύλαξης.

Ο εκπρόσωπος του ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου, μίλησε στο thebest.gr για τις κατα καιρούς καταγραφές και τις διαστάσεις του προβλήματος. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο sexting το οποίο σύμφωνα με τον κο Κορμά έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα.