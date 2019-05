Έρχεται την Πέμπτη στις Ελληνικές αίθουσες η live action ταινία της Ντίσνει, "Αλαντίν"

Από αυτή την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες (αναμένεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) η νέα live action ταινία «Αλαντίν – Aladdin» της Ντίσνει παράλληλα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ.

Το φιλμ περιγράφει τις μαγικές περιπέτειες του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Αλαντίν (Mena Massoud), της θαρραλέας και αποφασιστικής πριγκίπισσας Γιασμίν (Naomi Scott) και φυσικά, του Τζίνι (στο ρόλο ο διάσημος μαύρος ηθοποιός Will Smith) που καλείται να ξεκλειδώσει το μέλλον τους.

Μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες στον κόσμο, μία από τις κορυφαίες δημιουργίες της Disney στο κινούμενο σχέδιο, επιστρέφει αυτή τη φορά ως φαντασμαγορική live-action παραγωγή. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο καταξιωμένος Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Lock Stock and Two Smoking Barrels), ενώ το θρυλικό Tζίνι υποδύεται ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Will Smith (Ali, Men in Black, The Legend, The Pursuit of Happyness, Ο Θρύλος του Μπάγκερ Βανς). Ο Mena Massoud (Jack Ryan) υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο, η Naomi Scott (Power Rangers) είναι η πριγκίπισσα Γιασμίν και ο Marwan Kenzari (Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές) ενσαρκώνει τον δολοπλόκο Τζαφάρ. Ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο μαγικές εικόνες, μουσική, τραγούδια, λαμπερές ερμηνείες, γέλιο και συναίσθημα με την υπογραφή της Disney.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν σε στούντιο στην Αγγλία και στην Ιορδανία. Αξίζει να σημειωθεί πως σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στην έρημο της Ιορδανίας, στο ίδιο σημείο με τον περίφημο "Λόρενς της Αραβίας" του Ντέιβιντ Λιν το 1962.

Εμπνευσμένος από το παραμύθι Χίλιες και Μία Νύχτες, ο Αλαντίν είναι μία διαχρονική ιστορία που κέντρισε το ενδιαφέρον της Disney. Είναι η ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου με κλασική αφήγηση και παγκόσμια θεματολογία που αφορά όλες τις ηλικίες. Ο σεναριογράφος John August (Dark Shadows, Big Fish) έγραψε ένα σενάριο που έλεγε την ιστορία με πιο σύγχρονο τρόπο. H πινελιά του Guy Ritchie στο σενάριο και η απόφαση του να αναλάβει τη σκηνοθεσία, ήταν οι βάσεις της νέας αυτής ταινίας.

O σκηνοθέτης που είναι γνωστός για τα Sherlock Holmes και Lock, Stock and Two Smoking Barrels – Δύο Καπνισμένες Κάνες, έχει ένα μοναδικό κινηματογραφικό στυλ και μία τάση για καταιγιστική δράση, που ταιριάζουν άψογα στη νέα ταινία, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood. Ήξερε ενστικτωδώς πώς να ζωντανέψει τον χαρακτήρα του Αλαντίν. Πολλές ταινίες του φιλοξενούν διάφορες εκδοχές ανθρώπων της πιάτσας. Ο Αλαντίν, στην ουσία του, είναι ένας κλέφτης που πασχίζει να επιβιώσει.

«Είδα στην ιστορία τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είναι μία ιστορία για έναν αλητάκο που έρχεται αντιμέτωπος με τις ανασφάλειες του σε ένα κλασικό περιβάλλον της Disney. Αυτός ο κόσμος μου άνοιξε νέες εμπειρίες. Μου αρέσουν οι δημιουργικές προκλήσεις. Αυτή η ταινία ήταν σίγουρα μία πρόκληση».

Ενώ ο Αλαντίν είναι ένα παραμύθι για ένα χαμίνι που τελικά κάνει το σωστό, είναι και μία ιστορία γεμάτη μουσική, κάτι που άρεσε στον σκηνοθέτη. «Ήθελα να κάνω ένα μιούζικαλ» λέει. «Έχω πέντε παιδιά, οπότε αυτό επηρεάζει τις επιλογές μου και το σπίτι μου είναι γεμάτο με την Disney».

Διαφορετικές κουλτούρες

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν η διαδικασία του casting. H Disney ήθελε να βρει καινούρια πρόσωπα στους ρόλους του Αλαντίν και της Γιασμίν, πρόσωπα που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε το 2016. Μέσα σε 12 μήνες 2.000 ηθοποιοί από το Λονδίνο, την Αίγυπτο, το Άμπου Ντάμπι και την Ινδία έκαναν οντισιόν.

Για τον κεντρικό ρόλο του Αλαντίν έψαχναν κάποιον γοητευτικό άντρα που θα ήταν συμπαθητικός στο κοινό, που θα μπορούσε να τραγουδήσει και να χορέψει, αλλά και να κάνει τις επικίνδυνες σκηνές του. Ο Mena Massoud, ένας Αιγύπτιος ηθοποιός που μεγάλωσε στο Τορόντο, επιλέχθηκε τελικά για τον ομώνυμο ρόλο. «Ο Γκάι Ρίτσι είχε ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα, αλλά μας άφησε να εκφραστούμε. Εκτίμησα πολύ το γεγονός ότι μας εμπιστεύτηκε για να ζωντανέψουμε το όραμα του. Ήταν μεγάλη ευθύνη για εμάς».

Το ταξίδι αυτογνωσίας του Αλαντίν είναι η ραχοκοκαλιά της ιστορίας. Έχει χάσει τους γονείς του από μικρός και θέλει να βρει τη θέση του στον κόσμο. «Έχει φιλοδοξίες» λέει ο Massoud. «Επιδιώκει ένα λαμπρό μέλλον για τον εαυτό του. Δεν ξέρει ποιο ακριβώς και πώς θα φτάσει εκεί, αλλά ξέρει ότι υπάρχει».

Ο Massoud συμμετείχε σε προπονήσεις, μαθήματα φωνητικής και χορού, όσο η γυριζόταν η ταινία, αλλά οι δημιουργοί ήταν προσεχτικοί να μην παρουσιάσουν ένα ψεύτικο ήρωα. «Αν κάθε άλμα που κάνει είναι τέλειο, σταματάς να τον συμπαθείς, γιατί ξαφνικά παραείναι τέλειος για αλητάκος» λέει ο σκηνοθέτης. «Θέλεις να τον δεις να σκουντουφλάει».

Από τις 23 Μαΐου λοιπόν ο νέος «Αλαντίν» στους Ελληνικούς κινηματογράφους από τη Feelgood.

Η ταινία θα παιχθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, με υπότιτλους και σε 3D.

Μουσική: Alan Menken.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Ησαΐας Ματιάμπα, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Αλεξάνδρα Λέρτα, Δημήτρης Μάριζας, Ντίνος Σούτης, Σύλβια Δεληκούρα, Όθων Μεταξάς, Γιάννος Κοιλάκος, Σοφία Θεοδοσίου, Ανδρέας Ευαγγελάτος και ο Τηλέμαχος Κρεβάικας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ