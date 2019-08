Αυτά τα κουτιά μας δίνουν γρήγορο internet και τηλέφωνο - ΦΩΤΟ

ο ρόλος του ΚΑΦΑΟ είναι να συγκεντρώνει σε ένα σημείο τα τηλεφωνικά καλώδια όλων των κατοικιών και πολυκατοικιών στην περιφέρεια που εξυπηρετεί (συνήθως 2-3 οικοδομικά τετράγωνα). Τα καλώδια αυτά ονομάζονται F2 (Secondary Distribution Cable, Καλώδιο Δευτερεύουσας Διανομής).

Στη σύνδεση του ΚΑΦΑΟ με το Αστικό Κέντρο πλέον αντί για καλώδιο F1 χρησιμοποιείται καλώδιο οπτικών ινών (Fiber to the telecom enclosure, FTTE ή Fiber to the Cabinet, FTTC), κάτι που επιτρέπει σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο Internet.

Αυτή ήταν η αλλαγή που επέτρεψε τη μετάβαση από το ADSL στο VDSL. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μήκος του χάλκινου καλωδίου είναι αυτό που περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα και πλέον αφορά στο last mile δηλαδή στη διασύνδεση της καμπίνας με την οικία μας.