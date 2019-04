Πάτρα: Η Χριστίνα Ντούνια μιλάει για το γλωσσικό ζήτημα & τη γενιά του '30

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) του φημισμένου Αμερικανικού Πανεπιστημίου Harvard, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Tμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κ. Χριστίνας Ντουνιά, με τίτλο: «Το γλωσσικό ζήτημα και η ‘’γενιά του τριάντα’’».

Η διάλεξη εντάσσεται στην ετήσια σειρά εκδηλώσεων Event Series 2019 του ΚΕΣ, που φέτος έχει τον τίτλο «Πολιτισμός, Παιδεία και Πολιτική». Η διάλεξη της κ. Ντουνιά, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Πρυτανείας, 1ος όροφος), ώρα 7.00 το απόγευμα, θα δοθεί στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοικτή στο κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://kleos.chs.harvard.edu/?p=133819

Στο μεταξύ στις 4 και 5 Απριλίου 2019, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, διεξήθη το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Μεσογειακού Δικτύου SIEST με θέμα «Science and Technology Education for all». Το συνέδριο φιλοξένησε το Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Αναλυτικά: https://siest2019.sciencesconf.org/