Αυτοί πήραν βραβεία για τον 5ο Διαγωνισμό Καρναβαλικής Βιτρίνας

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Αυτοί πήραν βραβεία για τον 5ο Διαγωνισμό Καρναβαλικής Βιτρίνας Απονεμήθηκαν
 

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, η απονομή των βραβείων του 5ου Διαγωνισμού Καρναβαλικής Βιτρίνας στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης των καρναβαλικών πληρωμάτων στην αίθουσα «Αίγλη» της Veso Mare.

Οι νικητές του φετινού διαγωνισμού, όπως ανακοινώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών είναι οι εξής:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ PALISSANDROS – ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ELECTRONET PAPANDRIKOPOULOS

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΘΟΧΑΡΗ ΠΑΟΛΙΝΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 52

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΜΕΛΙ – ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΕΥΟΣΜΟΝ - ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΧΑΧΑΛΗ ΚΑΤΣΙΝΑ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΛΛΟΥ – ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ABIGE HAIR – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ –ΓΑΙΑ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ –TRACE – ΛΑΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΚΑΒΑ - ΚΟΡΔΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: TIP - THIS IS PRINT – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: DUR – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ - ΕΠΙΠΛΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΜΟΜΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΜΟΡΑΓΛΗ ΜΑΪΡΑ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ - ΤΣΑΜΗ ΣΟΦΙΑ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟ – ΚΑΤΣΟΥΦΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΕΞΤΡΑΒΑΓΚΑΝΤΖΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

5Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: V SENSES – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ – ΚΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ: ΤΟ ΔΟΝΤΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): GRANDE ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): VESPA ROSSA – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – Χ. & Σ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ HOTEL – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): CUCCUVAIA CAFÉ – ΚΑΡΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ): TESSERA BISTROT

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):KALAMAKI BAR

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):LE COQ

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):MAMA PIZZA – ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):MACAO CAFÉ - ΜΑΚΚΑΣ – ΨΙΜΑΔΑΣ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):MAYA CAFÉ – ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):ACERA CAFÉ - ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ 5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΣΤΙΑΣΗ):Η ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΑΣ – ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΝΤΑΤΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΒΟΤΑΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ «ΚΥΝΟΡΟΔΟ»

ΑΚΡΙΩΤΗΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΛΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ

ΔΟΥΒΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΟΝΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ EPAVLIS

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΙΧΟΥΔΙΑΣ – Café

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΛΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - S.K. KLIRIS – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - COFFEE ISLAND

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - COFFEE BRANDS

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΡΑΜΕΛΟΚΟΣΜΟΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

ΣΚΟΥΦΑΚI CAFÉ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ ΟΠΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΣΑΡΛΩ

CAROUSELLO CAFÉ

PIZZERIA EL GRECO

VERDE CAFÉ

Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος της εκδήλωσης στην οποία ο Εμπορικός Σύλλογος ήταν φιλοξενούμενος δεν ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιχειρήσεων που βραβεύτηκαν με έπαινο συμμετοχής και για το λόγο αυτό ο ΕΕΣΠ ζητά συγνώμη από τους ανωτέρω διακριθέντες. Όσοι συνάδελφοι και επαγγελματίες δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στην εκδήλωση μπορούν να παραλάβουν το βραβείο ή τον έπαινό τους από τη Γραμματεία του ΕΕΣΠ (πλατεία Γεωργίου Α΄25, 1οςόροφος) καθημερινά 9.00 – 15.00.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ευχαριστεί θερμά το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ για την αρωγή του στην διοργάνωση του Διαγωνισμού. Επίσης ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού βραβευθέντες και μη για την συμμετοχή τους. Ο Διαγωνισμός της Καρναβαλικής Βιτρίνας είναι πλέον θεσμός και δίνει τον δικό του τόνο στην μεγάλη γιορτή της πόλης μας που είναι το ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ.

Ο ΕΕΣΠ σας εύχεται Καλή Σαρακοστή και του χρόνου με υγεία!

 


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Τυπώθηκε: 12/03/2019 14:55

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/521261?skip_cache=yes

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